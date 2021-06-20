【父親節】82歲劉詩昆與半歲囡囡過父親節　太太感丈夫有心有力想再生兩個

▲ 82歲劉詩昆與6個大的囡囡過父親節。

現年82歲的國寶級鋼琴大師劉詩昆與有「琵琶公主」之稱的太太孫穎，在去年11月誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），一家三口並疹今年2月由美國回香港，劉詩昆夫婦一同上香港電台節目接受車淑梅訪問。

孫穎表示，帶囡囡劉蓓蓓從美國返港的18個小時機程一生難忘，使她更強大。劉詩昆感謝太太：「我不會抱孩子，她辛苦了，上個月母親節我特別為她煲了羅宋湯，那是我唯一識煲的湯，當年我在俄羅斯留學的時候學會的！」

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孫穎是劉詩昆的第三任太太，他與前兩任妻子分別生了一子，對於老來得女，他表示：「非常開心，這個年紀老來得女，大仔56歲、二仔25歲、貝貝比哥哥更漂亮，沒有皺紋，漂亮得超出我的承受範圍，只要一離開家，我便開始想念貝貝了。」

現年45歲孫穎在去年懷貝貝亦算是高齡產婦，談到懷孕的過程，她說：「陀得不算辛苦，只是千百次想像她是姜甚麼樣子，到終於出世了，這也是我們長遠以來一個美麗的約會，終於見到了！」

對於丈夫與女兒貝貝的年紀差距大，孫穎稱：「我們沒諗這方面，每對父母無論甚麼年紀都會面對明天同意外如影隨形，不知道哪一個會先來，只要做好當下！」

至於劉詩昆表示，覺得82歲再做爹哋屬自然的事，希望囡囡知道他愛她。孫穎看見老公說到眼紅紅則安慰他說：「其實貝貝現在已經強烈感覺到父親的愛！」

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孫穎更稱想再做媽媽：「我和大師都在想，一個獨身女兒是否太孤單？能夠多生兩個弟弟就最理想了，我們現在開始商量，一切順其自然，因為對教育而言是最好的，我有信心，理想是可以建立的！」

她有信心稱：「希望同貝貝共同前行，快樂滿足地行走人生每一步，我們齊心合力咁將佢撫養成人，悉心、呵護、守護同照顧，希望她活出羅曼羅蘭那一句：『就算即使看清楚生活的真相，依然熱愛生命！』不過老師忙寫自傳，中文版今年可以出版，英文版就在找國際級翻譯。」

孫穎並表示，在今天父親節會約朋友在家中聚會慶祝。

同場加映：謝雪心訪問