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【印度神童】預言 6月20日後將有大事發生 印度神童再預言疫苗無效

休閒消費 11:58 2021/06/20

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印度神童預言 6月20日後將有大事發生。

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）再發布驚世預言，他表明已經大規模接種新冠疫苗的英國、以色列，將在6月20日之後發生嚴重的大事。印度神童多次強調，新冠疫苗不是靈丹妙藥，不能把全部希望都壓在疫苗上，例如委內瑞拉的疫苗接種率沒有智利的60%高，但疫情卻沒有智利嚴重。

「印度神童」口中的6月20日後會發生甚麼大事？阿南德表示，因為木星將會逆行回到土星，對整個世界來說都不是好事，很多國家將會在6月20日至11月21日迎來下一波疫情，包括英國、歐洲大多數國家、美國和印度，不同國家所有人都要小心。

點擊圖片看印度疫情：

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「印度神童」又預言，世界上許多國家和地區都可能受影響，但不是所有事都會在6月20日立刻開始，這些事情有些可以肉眼所見，有些可能是人們無法察覺。

到了7月，這種動盪不安將會變得更加明顯，因為這個時候火星和木星處於一個相對的位置，到了2021年9月到11月，事情將會更糟糕，這對於整個世界來說都是十分不利的時間。

他又提及經濟的問題，阿南德指，2021年11月後，全球經濟將會有所好轉，但是疫情不會，疫情會一直肆虐，直至2023年4月以後才會有所減少，但這個減少只是暫時。

他預言未來經濟復甦將經歷4大階段：

階段1： 2021年11月21至2022年4月前

疫苗的不確定性，將慢慢浮現一些問題，致經濟出現泡沫化危機。

階段2： 2022年4月左右

可能遇上一些難以解決的問題。

階段3： 2022年5月後

經濟慢慢走向穩定，不排除再度爆發新疫情可能。

階段4： 2023年4月後

此時經濟復甦進入成長期

曾預言有第三次世界大戰

阿南德曾於2019年8月發佈影片，以占星術預言2020年全球將接出現疫情、戰爭、股市崩跌等大事，還預言人類雖然會成功得到疫苗，不過之後有更多的病毒變種出現。

年僅14歲的阿南德，與妹妹對占星術、印度教經典《吠陀》等感到興趣，而他預言2020年所爆發的疫情，令他瞬間爆紅。但他的預測也並非100%準確，他曾預測，2020年會發生第三世界大戰，但直到目前為止，都還沒有發生。

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