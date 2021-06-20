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【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間

社會 10:46 2021/06/20

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張建宗指政府會視乎情況，檢視是否有空間放寬社交距離措施。（資料圖片）

本港已連續12日本地零確診。政務司司長張建宗表示，政府會視乎疫情發展、疫苗接種計劃進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施，會盡快公布有關詳情。

張建宗今日（20日）發表最新網誌，指控制疫情一直是特區政府的頭等大事，是重啟經濟的重要條件。政府在4月中公布了以「疫苗氣泡」為基礎，調整各項防控措施，同時鼓勵市民盡快接種疫苗，讓香港逐步回復正常運作，早日恢復與內地和海外的人員往來。歐盟成員國剛通過把香港納入旅遊安全地區「白名單」，並建議逐步撤銷對香港的旅遊限制，反映香港的疫情漸趨穩定，抗疫成果得到國際認同。

他指出，港府月初展開了「全城起動 快打疫苗」運動，疫苗接種計劃正全速進行，截至6月19日，政府已為參與計劃的人士共接種超過318萬劑疫苗。他說，高接種率對社會和營商環境有利，呼籲機構及企業僱主鼓勵員工接種疫苗，在可行情況下提供便利，為員工安排「疫苗假期」。

另鼓勵特定優先群組人士積極參與接種疫苗，其中包括醫護人員。截至本月中，已有超過3.5萬名醫院管理局員工接種了第一劑疫苗，整體接種率超過41%。

張續指，由於本港在本月初錄得數宗感染源頭未明、涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，為嚴防疫情反彈，上述社交距離措施會維持至6月23日，當局會視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放寬社交距離措施，並會盡快公布有關詳情。

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責任編輯：郭詩詩

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