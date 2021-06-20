【強制檢測】院舍員工強制檢測期周五起縮短至每10天一次　羅致光：已打針員工可獲800元津貼

▲ 羅致光指，由6月25日起，院舍員工強制檢測期會縮短至每10天一次。（資料圖片）

港府由去年底起要求安老院舍員工接受檢測，勞工及福利局局長羅致光今日（20日）表示，由本周五（25日）起，院舍員工強制檢測期，會由目前每14天一次縮短至每10天一次，未來或再縮短至每7天一次。

羅致光今日發表網誌，指最初由去年12月1日起進行的強制檢測，時至今天，由於注射疫苗人數上升，必須進行強制檢測的人數不斷下跌，院舍員工的強制檢測周期有需要縮短，由6月25日開始，檢測期將會縮短至10天，在未來，於可行情況下，或會再縮短至7天。

羅致光指，因應初期可提供檢測的地點有限，有不少員工需額外付出時間或作特別安排以進行檢測，造成諸多不便，有見及此，社會福利署為每位員工提供每月200元的特惠津貼。但時至今天，這個安排可能成為防疫措施的障礙之一：員工或會寧取津貼，不願接種新冠疫苗。

他表示，直至6月15日，估計大約3成院舍員工注射了最少第一劑疫苗。雖然在比例上不亞於全港的注射率，但與達至防疫屏障的８成注射率，仍有一個很大的距離。為鼓勵院舍員工盡早接種新冠疫苗，本周五（25日）起，政府將停止為接受強制檢測的院舍員工發放「院舍員工強制檢測特惠津貼」；並將於9月1日起，院舍員工做檢測不再免費。取而代之，政府將向完成接種疫苗的院舍員工發放800元一次性的「疫苗特別津貼」。

此外，如果院舍訪客及受訪住客均已完成接種新冠疫苗，並能出示有關接種疫苗紀錄，訪客毋須在探訪前出示任何病毒檢測陰性結果證明。

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責任編輯：郭詩詩