【天人永隔】愛女患心臟病僅活30天後離世　爸爸將骨灰甕放家中與妻子守護的約定

▲ 日本一名90後爸爸憶述愛女離世的往事。

子女患重病，父母定會感到心痛。日本一對90後夫婦，在節目《家、ついて行ってイイですか》上憶述愛女患病離世的往事。他指長女出生後確診患上心臟病，需要住院治療。兩夫婦看到女兒全身插滿喉管，不忍她再受苦，決定放棄使用人工心肺機，女兒出生後僅活了30天便離世。

長女患心臟病

現年24歲的石川先生與妻子在3年前迎來長女Yuno，兩夫婦都為新成員加入而感到高興。然而在兩個星期後，夫婦帶Yuno進行檢查時，醫生卻帶來一個壞消息，指在Yuno的胸腔聽到雜音，並發現心臟有兩處破洞。同時，Yuno患有「大動脈縮窄症」，由於大動脈過於狹窄，無法將血液運送到全身的器官。

經過第一次手術後，Yuno保住性命，但醫生指她的心臟非常虛弱，需要以人工心肺機支撐。使用人工心肺機不是長久之計，儀器需定期更換，期間血液有可能會循環不到大腦，對腦部造成損害。

望着Yuno全身插滿喉管，兩夫婦不忍女兒再受苦，決定不再使用人工心肺機。

我們考慮了很久，也商量了很久。孩子全身插滿儀器的喉管，經歷了十多個小時的手術。不想讓她再這麼辛苦了。

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夫婦想念愛女

Yuno出生後僅活了30天便離世，石川先生感性地指「最後她是在我懷中，踏上去天國的路」。太太憶起當時情況，坦言非常痛苦，指自己很努力地把她帶來這個世界，結果卻只有一個月時間相處。

不過當時也留下一點點美好的回憶，曾經抱過她、幫她換過尿片，能給她餵奶，我們就很滿足了。

兩夫婦將女兒的骨灰甕放置在家中，石川先生這指是兩夫婦的約定，「當我或者妻子誰先去世，要帶着她一起」。隨着年日過去，兩夫婦走出喪女之痛，迎來二女Rio的到來。兩人在照顧Rio時都非常謹慎，幸好二女身體健康，現時已滿一歲，夫婦都鬆一口氣，並指「照顧孩子不容易，但是很幸福」。

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責任編輯：王明芳