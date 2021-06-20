【父親節快樂】薛永恒重返兒時成長地　憶述與父親點滴「一直以父親為榜樣」

▲ 薛永恒祝大家父親節快樂。（網上截圖）

今日（20日）是父親節，創新及科技局局長薛永恒今日於社交平台，上載自己成長的片段，憶述父親當年的堅毅及勤奮如何改變其一家人的生活，又視父親為他一直以來的榜樣，並祝願天下父親「父親節快樂」。

薛永恒在片段中憶述父親是他人生的教練，因其在戰後從內地來到香港，當時的他除了一邊讀夜校，更一邊跟師傅學習機械工程。當時正值一個「有食無工」的年代，即工作是沒有薪金，只有三餐作為酬勞，因而覺得父親是個勤奮的人。

他在我心目中是一個很勤奮的父親，我一直以他為我的榜樣。

隨後，他又返回兒時成長及居住的牛頭角燕子樓，憶述年幼時家境貧窮，但父親為了照顧家庭、養妻活兒，在學有所成後決定在香港創業「開工廠」，惟後來因發展得不順利而「一鋪清袋」。不過，創業的失敗並沒有因而令父親自怨自艾，反而在內地剛剛改革開放時，決定到內地當「開荒牛」，勇敢的他最終成功闖出一番事業，同時亦改變了一家人的生活條件及命運。

薛永恒又指出，自己在出任創科局局長以來，經常與不同初創企業、年輕人交流，當看到他們的堅毅拼搏、大膽創新時，腦海中有時會浮現父親的影像，而現時作為兩年子女父親的他，亦希望自己可以以身作則，將父親的拼搏精神繼續傳承下去。

適逢今日是父親節，薛永恒希望各位在創科路上拼搏中的朋友，可以抽出少少時間去陪伴至親的家人，並在片尾中，祝各位父親「父親節快樂」。

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責任編輯：郭詩詩