【聲夢傳奇】林智樂林奕匡選唱張學友金曲　Felix出局與母相擁飲泣【有片】

▲ 林智樂（Felix）在《聲夢傳奇》第10集出局。

《聲夢傳奇》在昨晚（6月19日）播出的第10集內，9位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）、炎明熹（Gigi）、黃奕斌（Hugo）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）進行第六輪比賽。

今輪比賽改為學員與導師合唱，每集最低分的一位會被淘汰。9位歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林奕匡、林欣彤及馮允謙。

【聲夢傳奇】冼靖峰+詹天文開Live放閃 Archie與Windy撐檯腳食飯

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文凱婷險勝Felix被淘汰

昨晚《聲夢傳奇》由林智樂（Felix）與林奕匡、林君蓮（Kaitlyn）與泳兒、冼靖峰（Archie）與馮允謙、文凱婷（Aeren）與林欣彤先行出賽。當中，Felix林智樂與林奕匡與選唱歌神張學友經典金曲《分手總要在雨天》。

評判之一的張佳添聽完大讚Felix的聲線：「今日係一個靚聲嘅拼盤，兩種唔同嘅溫柔作出攻勢，我係女仔會好冧！」可是另一評判舒文指Felix有技巧上，沒表現出有觸景傷情的感覺。

結果Felix最終只獲得11盞綠燈，其餘對手林君蓮獲17盞綠燈、冼靖峰獲23盞綠燈、文凱婷獲13盞綠燈，因此較低分的Felix未能晉級被淘汰。

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Felix淚灑當場

賽後，李克勤帶Felix的母親到後台，母子見面後一同相擁，Felix更禁不住當場淚流。

Felix母親安慰兒子表示能夠打入九強，成績已很不錯。她並指Felix個性一向較被動，參加這次比賽後，覺得他比以前積極及學了很多東西。

涕泗縱橫的Felix淚灑說：「好少有啲嘢會令到他們（家人）自豪，而家個仔總算是有所小成，她可以同人講：『我兒子參加過這個比賽，他也不差，進入到十強。』其實能走到這一步，我很滿意。」

節目播出後不少網民替Felix出局感到不值，並留言為他打氣，可說是雖敗猶榮。

同場加映：黃建東母子訪問