【生育計劃】本港去年總生育率僅0.87　親子專欄作家倡提升家庭幸福感　

▲ 港台節目《城市論壇》今日討論港人生育願意問題。（網上截圖）

政府統計處亦早前公布香港2020年總生育率已跌至0.87。家計會理事會委員吳敏倫表示有關數字值得擔心，認為單靠獎勵方式鼓勵生育並不可行；另有親子專欄作家認為要提升生育率，社會應著重家庭幸福感，指有家庭幸福感才會令父母多生小朋友。

勞工及福利局局長羅致光早前發表網誌，指去年總生育率跌至0.87，遠低於過往可預期範圍，認為是受到前年社會事件影響，後期亦受到疫情所影響，料今年生育率應更低。港台節目《城市論壇》今日（20日）的主題為「添丁弄瓦大家庭 生育計劃大家傾」，討論港人生育願意問題。

婦女服務聯會主席歐陽寶珍在論壇上指出，年青人對前景有很大疑問，部分人在結婚後更要分開居住，認為在此前題下，根本無法談上生育。她又提到，婦聯2014年起就有關問題作出調查，發現大多人不生育的主要因是經濟壓力、房屋問題，以及幼兒照顧的問題等；另女士自主、期望發展自己的事業而拒絕生育。

她認為生育率低是很大的問題，指即使家庭願意生肓，生育後或會面對小朋友沒有人照顧的問題，例如雙職父母可能只可以靠其「4大長老」，即外祖父母及祖父母代為照顧，認為港府應該在托兒服務、經濟誘因及家庭友善政策的配套上下功夫，以提升港人願意生育的意願。

政府如果不關心，可能會好唔開心囉會，支援系統好重要！

育有4名子女的親子專欄作家黃鎮昌於同一節目中指，要年青人生育，最重要是讓他們感受到「家庭幸福感」。他說，已發展的國家多數是獎勵生育，惟最核心的問題是社會主流中家庭沒有幸福感，認為家庭有幸福感，才會令父母多生育。

我自己作為4個仔女的爸爸，覺得做父母是一個最明智的決定、最幸福的感覺。

家計會理事會委員吳敏倫亦認同，如政府只用獎勵方式鼓勵生育並不可行，指總生育率已跌至0.87是很值得擔憂之事，認為托兒服務、津貼，或其實獎勵長遠來說都是無效，認為要思考其背後的原因。

如果結婚之後會送層樓比你，個個都會結啦！但如果結了婚，生BB之後沒有幸福，又點會再生多個呢？

吳續指，港人生育率低，除了是缺乏幸福感外，亦與離婚率高、無法找到合適的對象、享受單身生活等有關。

都無對象，何來結婚呢？又何來生BB呢？

明愛男士成長中心註冊社工鍾斯曉則指出，父母選擇生育時會考慮成本效益，除了是經濟方面外，生育的幸福感、做父母的滿足感 等亦會考慮之一，惟現時本港的社會服務中，主要集中教導父母如何照顧孩子，而忽略父母其本身的自我需要及感受，特別是忽略男士。

他提到，中大以往有一項研究指男士有5%有產後抑鬱，認為父母在照顧小朋友時，父親往往想多加參與，惟因接收的資訊、心理準備等，都比懷孕十月的女士少，加上現代社會已不再只是「男主外 女主內」，由於缺乏模仿對象，以致男士在育兒上長期落後，認為當局需在有關問題上多作支援。

黃鎮昌則認為，港府應從住屋、家庭教育、男士侍產假的政策、小朋友的功課量等方面著手，指如小朋友功課量減少，相信家庭爭執亦會相對減少，其幸福感亦會因而提升。

現時未婚的黎先生表示，身邊有近9成朋友亦想結婚，惟因無法買樓、長期租樓、工時問題而遲遲未婚，認為港府無給予信心讓年輕人生育。

住屋問題都成問題時，點會俾到幸福感呢？有些朋友星期日都要返工，又怎樣照顧小朋友呢？加上侍產假太短，根本俾唔到幸福感俾家庭。

已育有一名子女的蕭女士則表示，因經濟問題而不會選擇第二胎；另提到懷孕時被老闆解僱，在生育後亦曾患上產後抑鬱，當時沒有人幫忙照顧小朋友，一度曾想自殺，認為港府應提供更多配套支援。

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記者：郭詩詩