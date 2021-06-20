【5000元消費券】陳茂波指將來再派消費券需審時度勢　合謀套現或負法律責任

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

政府將向720萬名合資格人士，每人派5,000元電子消費券。合資格市民可在7月4日至8月14日間，以電子或書面登記，而電子消費券將會分2至3期發放，視乎市民選用的支付工具，八達通是其中之一。

財政司司長陳茂波在一個電視節目表示，現階段規劃明年的紓困措施並不合適，將來再選擇電子消費券作為派錢工具，要考慮政策推出時的社會狀況，審時度勢，又指市民退貨的情況無可避免，但若發現商戶與市民合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究。

他呼籲市民不須太心急登記，提醒只要首兩周登記都可在８月１日領取，政府資訊科技總監辦公室已進行壓力測試，有信心登記網站可應付大量市民瀏覽，又指市民登記後有確認信息發送至其手機，故市民毋須擔心被其他人冒認身份。

被問到為何不為消費券劃一設７個月使用期限，陳茂波表示，當局希望短期拉動經濟發展之餘，不同市民對消費券的使用期限有不同的要求，八達通彈性較大，使用期較長，可為市民提供多一個選擇。他又期望推動是次計劃，商戶及相關支付工具會推出不同的優惠及推廣，吸引市民消費外，亦可以推廣電子支付，一箭雙雕。

是次計劃若有效地推行，將來派錢會否全面透過電子支付工具，陳茂波認為，當局每次推出政策須審時度勢，要考慮當時政府的經濟環境和承擔能力，以及市民對是次計劃的回饋，總結經驗，為下次再推出措施提供基礎，強調現階段談論明年會否再推出電子消費券言之尚早，期望所有措施可迎合市民的需要。

有指消費券發放的期數拆分太細，令市民難以記憶，陳茂波解釋，市民不須特意記住消費券的使用期限，因當局會通過短信提醒市民，若使用八達通領取的市民，可通過領取公共交通費用補貼領取站中獲取消費券，消費券即將達到７個月的使用期限，當市民領取補貼時系統亦會提醒他們。

如何防止市民退貨套現，陳表示，市民消費後貨品不合心意欲退回無可厚非，不希望在此設關卡設限，除八達通以外，3個支付平台會直接退款致消費券消費券電子錢包，至於使用八達通付款者，商戶可決定退貨或退款，但指若出現特殊情況，不排除將相關商戶列入黑名單，如發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究，又認為市民套現誘因不大，因其他範疇都需要花費金錢。

他又提到，市民購物後欲選擇退貨，但當時消費券使用期限已到，商戶會退回特別消費券予市民，讓市民一個月內再消費，市民不須擔心消費券遭到浪費。

另外，陳茂波在網誌今（20日）表示，過去2年曾經身處香港的市民、參與「廣東計劃」和「福建計劃」的長者，都符合申請資格，個人八達通或普通八達通卡均可以用作登記領取消費券，遞交登記後，市民亦會獲發手機短訊，供日後查閱之用。

他補充，昨日出席活動時，同場部分長者向他表達傾向以八達通收取消費券，亦有人希望試用新產品，學習使用電子錢包，更有人已熟習使用儲值支付工具。

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記者：陳麗娜