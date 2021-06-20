【Mean Talk】想與蔡思貝出埠續前緣被拒　余德丞坦言：講起都想喊

▲ 余德丞、丁子朗、黃庭鋒、孔德賢、劉頌鵬及李爾晨任《Mean Talk》嘉賓。

由林盛斌（Bob）與江美儀主持的TVB綜藝節目《Mean Talk》，在明天（6月21日）在J2播出的《Mean Talk》第2集，請來TVB六大「鮮肉」：余德丞、丁子朗、黃庭鋒、孔德賢、劉頌鵬及李爾晨任嘉賓。

在美儀及阿Bob「逼供」下，六子「半推半就」下爆出大量不為人知的娛圈新人辛酸史，包括如何遭幕後及導演白眼兼冷嘲熱諷。

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余德丞粗口辱罵

在2018年，余德丞因踢波昏迷一度ICU留醫，他慨嘆事發後一直被標籤身體有問題而錯失大量工作機會。

而且有「女神收割機」之稱的余德丞不介意自爆，因此錯失與緋聞女友蔡思貝續前緣合作旅遊節目的機會：「大家都對我抱懷疑態度，講起都有啲想喊。」

余德丞頓了一頓後續指：「我真係好傷心，我真係已經好番晒，有醫生證明我適合旅遊同工作，但就算你講一百次、一萬次都係冇用。我唔明白為何要咁標籤我，我覺得好唔公平。」此外，他又指曾被粗口罵，以及要四處跪求才能再獲工作機會。

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黃庭鋒遭冷嘲熱諷

至於黃庭鋒則指曾遭黑心前輩連環「糟質」：「有一場臨時加咗個Tag，我係咁甩嘴，啲crew就開始忟，猛問：『你仲要嚟多幾多次？』嗰吓我就慌喇，就以眼神向前輩求助，點知我再Ng多一個shot後，突然有把聲話：『依家啲新人唔記稿架，冇做功課架喇。』我嗰吓好想爆粗！我冇諗過佢幫我，但亦冇諗過佢嚟多腳。」

Bob即追問事後有否跟前輩「重提舊事」，庭鋒再意有所指謂：「唔止一件事架。」

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丁子朗約會女神

至於全程怕怕醜醜的丁子朗，在連番逼供下自爆曾約會無綫女神級藝人，可惜最後卻因殺出正印男友而被逼放棄，子朗仲話女神好樂意幫助新人添！到底邊位女神咁人善心美？

另外，六子被逼供性幻想女藝人，余德丞及劉頌鵬竟因此起衝突，到底又邊位女神咁「惹火」，要睇第2集的《Mean Talk》才知曉。

同場加映：蔡思貝訪問