【新冠肺炎】澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作　台籍患者涉感染Delta變異病毒

▲ 澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作，台籍患者涉感染Delta變異病毒。（資料圖片）

澳門當局今（20日）公佈，1名59歲於上周四從台灣抵澳、感染Delta變異病毒確診男旅客，經進一步追查，承認隱瞞今年2月至5月曾於到印度工作的行蹤。

新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，該病人早前卻僅承認於去年10月至今年1月在越南工作，後經反覆追問，才承認曾於2021年2月至5月到印度工作，期間曾出現流涕等輕微呼吸道症狀；5月返回台灣地區，期間檢測均為陰性。由於Delta變異病毒在印度廣泛傳播，判斷該病人在印度感染，應變協調中心對其隱瞞自身旅居史深表遺憾。

應變協調中心指出，該病人於6月17日入境本澳時按衛生局檢疫措施到仁伯爵綜合醫院進行檢測，並已即時被安排在公共衛生臨床中心作進一步治療，雖未對本澳的公共衛生安全及他人生命健康構成威脅，但再次提醒及呼籲所有居民和旅客應如實向當局提供傳染病信息，以免觸犯法律。

中心強調，法律規定任何人行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處1年至8年徒刑。

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記者：陳麗娜