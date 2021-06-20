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【聲夢傳奇】14歲Chantel家境富裕讀國際學校　會計師父母搬2千萬豪宅方便返學

親子 14:09 2021/06/20

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《聲夢傳奇》參賽者、年僅14歲的姚焯菲（Chantel）被爆家境富裕，家住過千呎豪宅。

TVB節目《聲夢傳奇》參賽者、年僅14歲的姚焯菲（Chantel），近日翻唱林珊珊的《戀愛預告》獲好評，影片在短時間內突破200萬觀看次數，更被網民封為「國民初戀」。Chantel被爆家境富裕，父母均為會計師，為了方便女兒返學，特意搬至學校附近的過千呎豪宅。

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家境富裕讀國際學校

Chantel因翻唱《戀愛預告》而人氣急升，原唱林珊珊聽後也對她讚不絕口。據悉Chantel現時與TVB簽了5年基本藝員合約，不過父母希望她以學業為重，不想她太早入行。

年僅14歲的Chantel現時就讀位於荔枝角的CAIS宣道國際學校，該校學費較其他國際學校相宜，因此有「平民國際學校」之稱，吸引不少星二代如陳慧琳的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女等入讀。

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父母均為會計師

不少網民對Chantel的家庭背景感興趣，原來她的父母均為會計師，為了方便女兒返學，特意舉家搬至學校附近、市值2千萬的豪宅中居住。從TVB影片《Staries聲夢定時動態》可見，Chantel家中客、飯廳寬敞，採光度十足；客廳一角亦放了不少家庭照，展示Chantel及妹妹的成長過程。

至於Chantel的睡房，盡顯少女風格，佈置以粉紅色為主，牆上貼滿小紙條、相片，以及韓國女團BLACKPINK的海報。房間即使放置大書櫃，空間感仍然足夠，不少網民看後表示羨慕。

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責任編輯：王明芳

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