  • 32°C
香港時間 : 2021620日 (週日) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】陳肇始視察少數族裔支援服務中心接種活動　逾60名少數族裔市民參與接種

社會 14:02 2021/06/20

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

逾60名少數族裔市民參與少數族裔支援服務中心安排的接種活動。（政府新聞網）

疫苗接種計劃開展至今已有3個多月，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）到訪位於教育局九龍塘教育服務中心的社區疫苗接種中心，視察少數族裔市民接種新冠疫苗情況，逾60名少數族裔市民參與。

陳肇始表示，已有逾60名少數族裔市民參與今次由樂善堂李賢義裔群社–少數族裔支援服務中心安排的接種活動，感謝樂善堂安排今次的活動，便利少數族裔社群接種新冠疫苗，讓他們盡公民責任，同心為香港建立抗疫屏障。

她又指，政府一直以公開透明、正確快速和科學為本的原則，透過不同渠道向市民提供有關新冠疫苗的最新資訊和專家的意見，以凝聚社會動力，提升市民接種疫苗的意欲。為了便利少數族裔人士獲取新冠疫苗的最新資訊，政府推出的專題網頁設有不同語言，介紹疫苗接種計劃、疫苗保護作用、接種須知等。

她強調，政府目前已採購合共1,500萬劑新冠疫苗，足夠供全港市民接種。新冠病毒在全球仍然肆虐，尤其在面對變異病毒株的威脅下，市民應盡快接種疫苗，以保障自身、家庭及他人的健康。另呼籲各善團繼續與政府攜手推動「全城起動　快打疫苗」的運動，並鼓勵善團的同工及其轄下單位的服務使用者接種疫苗，盡早為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【5000元消費券】AlipayHK將推逾10億元獎賞優惠　登記+消費有機會獲得1萬元獎賞
18:19 2021/06/19
【5000元消費券】AlipayHK將推逾10億元獎賞優惠　登記+消費有機會獲得1萬元獎賞
【父親節快樂】薛永恒重返兒時成長地　憶述與父親點滴「一直以父親為榜樣」
今日 11:40
【父親節快樂】薛永恒重返兒時成長地　憶述與父親點滴「一直以父親為榜樣」
【強制檢測】院舍員工強制檢測期周五起縮短至每10天一次　羅致光：已打針員工可獲800元津貼
今日 11:04
【強制檢測】院舍員工強制檢測期周五起縮短至每10天一次　羅致光：已打針員工可獲800元津貼
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
今日 10:46
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
今日 12:56
【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
【生育計劃】本港去年總生育率僅0.87　親子專欄作家倡提升家庭幸福感　
今日 13:47
【生育計劃】本港去年總生育率僅0.87　親子專欄作家倡提升家庭幸福感　

你可能感興趣

【5000元消費券】AlipayHK將推逾10億元獎賞優惠　登記+消費有機會獲得1萬元獎賞
18:19 2021/06/19
【5000元消費券】AlipayHK將推逾10億元獎賞優惠　登記+消費有機會獲得1萬元獎賞
【父親節快樂】薛永恒重返兒時成長地　憶述與父親點滴「一直以父親為榜樣」
今日 11:40
【父親節快樂】薛永恒重返兒時成長地　憶述與父親點滴「一直以父親為榜樣」
【強制檢測】院舍員工強制檢測期周五起縮短至每10天一次　羅致光：已打針員工可獲800元津貼
今日 11:04
【強制檢測】院舍員工強制檢測期周五起縮短至每10天一次　羅致光：已打針員工可獲800元津貼
香港 疫苗 運動 服務 採購 陳肇始 九龍塘 教育局 食物及衞生局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶