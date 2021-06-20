【疫苗接種】陳肇始視察少數族裔支援服務中心接種活動　逾60名少數族裔市民參與接種

▲ 逾60名少數族裔市民參與少數族裔支援服務中心安排的接種活動。（政府新聞網）

疫苗接種計劃開展至今已有3個多月，食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）到訪位於教育局九龍塘教育服務中心的社區疫苗接種中心，視察少數族裔市民接種新冠疫苗情況，逾60名少數族裔市民參與。

陳肇始表示，已有逾60名少數族裔市民參與今次由樂善堂李賢義裔群社–少數族裔支援服務中心安排的接種活動，感謝樂善堂安排今次的活動，便利少數族裔社群接種新冠疫苗，讓他們盡公民責任，同心為香港建立抗疫屏障。

她又指，政府一直以公開透明、正確快速和科學為本的原則，透過不同渠道向市民提供有關新冠疫苗的最新資訊和專家的意見，以凝聚社會動力，提升市民接種疫苗的意欲。為了便利少數族裔人士獲取新冠疫苗的最新資訊，政府推出的專題網頁設有不同語言，介紹疫苗接種計劃、疫苗保護作用、接種須知等。



她強調，政府目前已採購合共1,500萬劑新冠疫苗，足夠供全港市民接種。新冠病毒在全球仍然肆虐，尤其在面對變異病毒株的威脅下，市民應盡快接種疫苗，以保障自身、家庭及他人的健康。另呼籲各善團繼續與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」的運動，並鼓勵善團的同工及其轄下單位的服務使用者接種疫苗，盡早為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。

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責任編輯：郭詩詩