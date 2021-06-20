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【父親節】劉鑾雄千金上載父女合照　劉秀盈憶童年與大劉生活點滴

娛樂 14:32 2021/06/20

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劉秀盈（Zoe）在個人社交平台祝ZD2大劉」劉鑾雄父親節快樂。

今天（6月20日）是父親節，呂麗君（現名呂姵霖）與「大劉」劉鑾雄所生的女兒劉秀盈（Zoe），在個人社交平台上載一張小時候和爸爸在泳池的合照，劉秀盈並以英語留言：「任何男人都可以成為父親，但成為父親需要特別的人，父親節快樂！」

同時，她分享童年時和「大劉」的生活點滴：「像世界各地的許多爸爸一樣，我爸爸會去上班，晚上回來。他總是為我騰出時間，下班後和我一起度過。每天晚上他都會哄我睡覺。道了晚安後，他會坐在我的床邊，直到我睡着。當他等我入睡時，他會通過電話與人交談。為了引起他的注意，我躺在床上時會重複他所說的一切，直到我累了，聽着他的聲音入睡。當我睡着時聽到他的聲音很平靜。」

【父親節】82歲劉詩昆與半歲囡囡過父親節　太太感丈夫有心有力想再生兩個

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劉秀盈富藝術天賦

「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君育有一女一子，分別是現年18歲的女兒劉秀盈（Zoe）和11歲兒子劉子鋒，子女都隨媽媽生活。

劉秀盈富藝術天賦，十分喜歡音樂及舞蹈，更獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書。

在去年10月，劉秀盈踏入18歲生日時，曾在社交平台發布童年時與父親大劉的合照。

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劉鑾雄呂麗君分手轟動一時

劉鑾雄與呂麗君於2014年分手，據悉分手時，大劉曾要呂麗君簽下書面協讓，以防日後引起「爭產」紛爭。

不過，有傳呂麗君對大劉移情別戀心感不甘。大劉也曾表示，呂麗君不止恨他，還要一對兒女也不喜歡他。

但從劉秀盈的兩次有關大劉的網上發文所見，她對父親不但沒恨意，甚至十分尊重父親。至於呂麗君近年十分投入做運動，以及有關的環保工作，生活十分健康。

同場加映：徐榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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