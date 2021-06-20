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【危險藥物】海關上水檢市值約92萬元毒品　拘23歲男子

社會 15:32 2021/06/20

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圖示檢獲的懷疑氯胺酮及懷疑霹靂可卡因。(政府新聞網圖片)

​香港海關昨日（19日）在上水檢獲約1.2公斤懷疑氯胺酮及約140克懷疑霹靂可卡因，估計市值約92萬元。

海關人員昨晚在上水進行緝毒行動，截查一名23歲男子並押解他到附近一個住宅單位進行搜查，在單位內檢獲約1.1公斤懷疑氯胺酮、約120克懷疑霹靂可卡因和一批毒品包裝工具，遂拘捕該名男子。跟進調查後，海關人員在他的私家車內再搜出少量懷疑氯胺酮和懷疑霹靂可卡因。案件仍在調查中。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑販毒活動。

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責任編輯：郭詩詩

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