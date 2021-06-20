  • 33°C
香港時間 : 2021620日 (週日) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工廈重建】4工廈受影響租戶到房委會總部請願　盼擱置重建計劃

社會 15:42 2021/06/20

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

房委會擬清拆重建轄下的九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈和葵涌葵安工廠大廈，受影響租戶今日（20日）到房委會總部請願，要求房委會擱置計劃。

房委會擬清拆重建轄下的業安工廠大廈、穗輝工廠大廈、宏昌工廠大廈和葵安工廠大廈作房屋發展，其中業安、穗輝和宏昌工廠大廈用地料可在2031年提供約4,200個單位；葵安工廠大廈用地則可提供約600個單位，惟現未有時間表。

有受影響的租戶今日到房委會總部請願，有租戶批評房委會給予的18個月通知期過短。另有租戶擔心難以找到新的安置單位，亦有租戶稱房委會提供競投的安置單位不足。

現時4個擬重建的工廠大廈共有4,822個單位，總室內樓面積共約12.14萬平方米。截至2021年3月31日， 4個工廠大廈的整體出租率約爲97%，涉及903份租約和1,185張暫准證，共2,088户。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【綠置居】房委會新一期綠置居網上申請已收2萬份　紙本申請仍在點算
14:03 2021/06/11
【綠置居】房委會新一期綠置居網上申請已收2萬份　紙本申請仍在點算
【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙
16:03 2021/06/15
【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙
【房屋供應】首個工廈改建過渡性房屋最快2022年首季入伙　116家庭受惠
11:25 2020/12/26
【房屋供應】首個工廈改建過渡性房屋最快2022年首季入伙　116家庭受惠

你可能感興趣

【綠置居】房委會新一期綠置居網上申請已收2萬份　紙本申請仍在點算
14:03 2021/06/11
【綠置居】房委會新一期綠置居網上申請已收2萬份　紙本申請仍在點算
【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙
16:03 2021/06/15
【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙
【房屋供應】首個工廈改建過渡性房屋最快2022年首季入伙　116家庭受惠
11:25 2020/12/26
【房屋供應】首個工廈改建過渡性房屋最快2022年首季入伙　116家庭受惠

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶