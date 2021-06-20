【工廈重建】4工廈受影響租戶到房委會總部請願　盼擱置重建計劃

▲ （經濟日報資料圖片）

房委會擬清拆重建轄下的九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈和葵涌葵安工廠大廈，受影響租戶今日（20日）到房委會總部請願，要求房委會擱置計劃。

房委會擬清拆重建轄下的業安工廠大廈、穗輝工廠大廈、宏昌工廠大廈和葵安工廠大廈作房屋發展，其中業安、穗輝和宏昌工廠大廈用地料可在2031年提供約4,200個單位；葵安工廠大廈用地則可提供約600個單位，惟現未有時間表。

有受影響的租戶今日到房委會總部請願，有租戶批評房委會給予的18個月通知期過短。另有租戶擔心難以找到新的安置單位，亦有租戶稱房委會提供競投的安置單位不足。

現時4個擬重建的工廠大廈共有4,822個單位，總室內樓面積共約12.14萬平方米。截至2021年3月31日， 4個工廠大廈的整體出租率約爲97%，涉及903份租約和1,185張暫准證，共2,088户。

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責任編輯：陳梓蔚