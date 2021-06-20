【斜槓族】調查指近8成人欲發展興趣成副業　商會促政府投放資源協助斜槓族

▲ 調查指近8成人欲發展興趣成副業，商會促政府投放資源協助斜槓族。（梁偉榮攝）

斜槓族（Slash）漸受全球青年擁戴，有商會調查發現，近8成半本地受訪青年認為興趣可發展成副業及增加收入，惟4成半人認為缺乏資源，建議政府可成為中間人角色，推動副業新常態，並提供更多資金申請計劃鼓勵發展副業。

香港青年商會屬下分會半島青年商會商業事務組於今年3月至5月以網上問卷訪問399人，約33%受訪者擁有1份或以上的副業。調查發現，約8成半受訪者認為興趣可以轉化為副業，逾7成半受訪者希望透過興趣轉化成副業去增加收入，亦有2成人認為現時工作不能做至退休。不過，約4成半人認為於發展副業上，面對最大的困難是缺乏資源，包括資金、推廣平台和場地。

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半島青年商會會長駱嘉安表示，結果反映受訪者認同副業可增加收入的好橋樑，預計擁有副業會是港人新趨勢，成為斜槓族人士將會越來越多。政府可帶動社會本地企業創造更多副業機會，令市民有更多副業的選擇空間，從而增加收入來源，促進社會經濟多元化。

調查又發現，新冠肺炎疫情給受訪在職人士帶來負面影響，但本地線上職業配對平台負責人指出，疫情開始後有更多企業客戶發掘不同渠道物色自由工作者，反映中小企可提供更多彈性兼職崗位，既可減輕薪金支付壓力，又可提供更多就職機會給予在職人士發展副業。

商會建議，政府可以擔任中間角色去推動及成就副業新常態的工作模式，協助本企業善用線上平台招聘人才，並提供更多資金申請計劃給予斜槓族,鼓勵發展副業。

「Slash達人」、身兼瑜伽導師、婚禮統籌、司儀的林淑燕分享指，發展副業最重要是認識自己，例如自身興趣，再行動了解當中有否市場需要，一步一步建立自己事業。

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記者：蘇文軒