【Mean Talk】被提與吳君如胞弟吳君祥離婚事件　江美儀痛哭：我人生係咪應該繼續落去

▲ 江美儀被提離婚一事落淚。

江美儀與吳君如胞弟吳君祥相戀11年，一直以男女朋友相稱，外間以為他們十分恩愛，可是江美儀在2018年宣布和吳君祥其實已兩年分手，事後更被爆兩人不只是男女朋友而一直瞞婚，他們於2006年在美國西雅圖秘密註冊結婚。

之後，江美儀被媒體問及瞞婚一事時，她表示「唔記得」，不想再多談此事。

但日前她與林盛斌為TVB的節目《Mean Talk》做主持，訪問嘉賓「豹哥」單立文及滕麗名，可是卻被「反客為主」，「豹哥」單立文重提江美儀當年婚變一事，令江美儀情緒崩潰痛哭。

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豹哥與滕麗名都捉住江美儀的手安慰，豹哥說：「我哋真係好關心你，但又唔敢去騷擾你，驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我覺得你自己承受好多嘢，唔會同我哋講。我覺得你點解咁傻，孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！你知唔知啫？」

江美儀泣訴：「我冇嘢㗎喇而家，我都唔知可以同邊個講吖嘛。有時兩個人相處，去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。」

她續說：「兩個人傾完之後覺得，可能分開仲好啲，所以最後就分開。其實你哋知時，已經好後，呢件事其實發生咗好耐。」

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外表一向予人硬朗感覺的江美儀也稱，其經理人也曾指她不懂釋放情緒：「佢話我唔識release（釋放），樣樣嘢自己去吞晒，唔好見我咁tough（堅強），我都有人蝦，我情願自己就算，其實表面好似好開心，但我唔係真係咁開心。」

豹哥回答：「鬼唔知咩，你估我睇唔到咩！」她並指疫情下更辛苦，因沒工作量減少而多了時間胡思亂想，因此好感恩有《Mean Talk》這節目可以作寄託。

節目後，4人接受《東張西望》訪問，豹哥表示朋友應要互相扶持，並表示事前沒計劃把江美儀弄哭。江美儀也笑說：「知佢冇，因為佢冇咁好戲！」