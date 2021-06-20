【國安法】台駐港辦人員幾乎全數返台　明起調整辦事處業務

▲ 台灣傳媒報道，派駐香港的台北經濟文化辦事處的人員，今日已幾乎全數撤回台灣。（網上截圖）

台灣傳媒報道，派駐香港的台北經濟文化辦事處的人員，今日已幾乎全數撤回台灣，有七人中午撤走，只留下7月簽證到期的經濟部駐港代表。在台灣，陸委會稱，明天起調整駐港辦事處業務辦理方式，但仍會維持必要運作，不會中斷服務。

香港及澳門早前先後暫時關閉駐台灣辦事處。陸委會今發聲明表示，自2018年7月起，港府屢次對辦事處人員簽證，設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，令辦事處人員無法續留及赴任。

陸委會強調，辦事處成立以來，一切活動遵守法令，從未逾越業務功能範疇，批評中共及港府以「一中承諾書」設置障礙，堅拒無理政治打壓，對內地當局及港府提出嚴正的警告與譴責。

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責任編輯︰尹櫻霖