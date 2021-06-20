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【金黃葡萄球菌】港大研究證眼藥水成分可作抗生素輔劑　滅多重耐藥性金黃葡萄球菌

社會 17:12 2021/06/20

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港大研究證眼藥水成分可作抗生素輔劑，滅多重耐藥性金黃葡萄球菌（港大提供）

金黃葡萄球菌為食物中毒個案的第三大致病原，而與其他厭氧菌共存也可以導致腐爛性筋膜炎，嚴重時會引發敗血病、必須截肢方可保命；此外，現時社區和醫院內更出現了多種耐藥性的菌株，如耐甲氧西林金黃葡萄球菌、多重耐藥性金黃葡萄球菌等。香港大學近日一項研究就發現，滴眼藥成分「硝酸銀」可作為抗生素輔劑，以對抗多重耐藥性金黃葡萄球菌。

由港大理學院葉志成、范港喜基金教授（生物無機化學）兼化學研究部講座教授孫紅哲帶領的團隊，集合和分析了銀離子在金黃葡萄球菌體內的靶蛋白組。結合生物資訊學的方法，團隊發現11個生物過程群組、5個信號通路群組和6個細胞組分群組的蛋白被顯著富集。

其後的分析表明，這些蛋白多在糖酵解、丙酮酸代謝、微生物代謝等生理過程中起着重要作用。團隊再作進一步的實驗，確定銀離子對細菌所起的作用特別集中在糖酵解通路、和氧化磷酸戊糖通路上，以及影響腺核苷三磷酸（ATP）的合成，進而誘導活性氧積累並造成細菌體內的氧化損傷，最終導致細菌死亡。

為了解釋銀離子抑制其中最關鍵的6-磷酸葡萄糖脫氫酶的機制，團隊分別取得酶在有和沒有銀離子情況下結合的晶體，並通過X射線蛋白晶體學的方法進行解析。結果表明，銀離子通過結合在酶上面的多個位置，從而改變其受體的結合空腔，令其無法與受體相結合。

由於銀離子可以同時干擾金黃葡萄球菌的多種重要生理過程，團隊確認了對於特定抗生素有耐藥性的菌株，銀離子可以恢復細菌對這些抗生素的敏感性，以及耐藥性的進化。

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責任編輯：鄧凱文

 

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