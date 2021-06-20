【父親節快樂】黃偉綸介紹好爸爸同事　兼顧工作及照顧家庭

▲ 鄧承恩下班後第一件要做的事，就是洗澡，然後才安心陪伴家人。（政府新聞網圖片）

今日是父親節，發展局局長黃偉綸於網誌中介紹其一名好爸爸同事，指其幼子去年12月出生時，仍沒日沒夜投入抗疫工作、參與興建臨時醫院工程等，另分享其如何平衡工作與照顧家庭的責任。

黃偉綸所提及的，正是任職建築署工程策劃經理的鄧承恩，他在2018年加入建築署，去年8月初接到興建北大嶼山醫院香港感染控制中心的任務，必須在4個月內完成6座病房大樓，及其他配套設施。鄧說，工程聽起來像是不可能，但最後在各部門及團隊的合作下順利完成。而在工程進入最後衝刺時，正是他第二次當爸爸。

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鄧承恩在疫情之下，除了要面對繁忙的工作，又要兼顧家庭，照顧太太、年僅6歲的大女兒和初生兒子。他憶述自己最緊張的是怎樣把初生幼子從醫院接回家，又形容過程是嚴陣以待，做足防疫措施，而他每次下班後第一件要做的事，就是洗澡，然後才跟家人吃飯和陪伴小朋友。

鄧承恩平日工作時間長，不時晚歸，投入臨時醫院工程期間，由於建造工期緊湊，回家更晚，結果大女兒也投訴爸爸為何這麼晚才回家，令他感到歉意之外，更明白到與家人相處需要著重質素，因此他與家人吃飯或與小朋友玩耍時，都會放下手機，專心陪伴他們，讓他們感受到這是與爸爸一起的歡樂時光。由於大女兒好動，現時疫情較為放緩，週末會盡量抽空與她到戶外「放電」，亦讓她鍛鍊一下身體。

鄧期望子女在遇到一些困難的事情，不要因為看似「不可能完成」而輕言放棄，應該努力嘗試，跳出思維的框框去思索解決問題的方法。困難愈大，成功解決後，滿足感就會愈大。

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責任編輯：郭詩詩