【牛油果養生】連食10日牛油果紓緩肩頸肌肉痛 營養師兩招教食牛油果不致肥

▲ 連食10日牛油果紓緩肩頸肌肉痛，營養師兩招教食牛油果不致肥。

牛油果被喻為「超級食物」(Super Food)，含豐富的維他命E及單元不飽和脂肪，這些「好脂肪」可以降低壞膽固，維持心臟健康；牛油果亦含有水溶性纖維，可改善腸道健康。

日本電視台TBS節目曾進行實測，發現牛油果亦有效舒緩肌肉繃緊作用。節目找來三組不同年齡層人士來做實測，量度他們食用牛油果前後肌肉硬化程度，測試者連續10日每日吃半個牛油果，肌肉硬化程度均有回落，證實牛油果有效舒緩肌肉。

營養師黃翠萍Frances表示，牛油果確實有助舒緩肌肉繃緊及疼痛，因為它含有豐富的鉀、不飽和脂肪酸和鎂：

鉀質：一個牛油果有975毫克鉀，比番薯或香蕉高一倍，可防止肌肉崩緊而導致抽筋。

不飽和脂肪酸：可舒緩身體發炎（inflammation) 的情況，例如可舒緩關節炎引發的肌肉疼痛。

鎂：可幫助肌肉收縮，有助肌肉放鬆。缺鎂容易令肌肉過度崩緊而抽筋。

Frances指，暫時未有大型研究報告證實每日要服用多少牛油果才能有效舒緩肌肉，但因為一顆牛油果含有6茶匙油。每日食用牛油果容易令人肥胖，故要同時減少其他膳食的油份，或者適量服用牛油果。

營養師：牛油果2個建康做法

營養師黃凱詩亦指，牛油果含高脂肪，纖維量也豐富，可有助增加飽肚感，從而減低胃口，不過，我們亦要知道，說到底它也屬高脂食物，約300克的牛油果，已有365卡，縱然，它的脂肪是好脂肪，但多吃同樣致肥。

第1個做法：以一個約300克的牛油果為例，日吃半個好了；至於另一半，可放在冰格中，以減慢氧化的速度待明天吃。

第2個做法：可以自製牛油果醬，將牛油果弄成蓉，加入洋葱、蕃茄、芫茜和青檸，放在雪櫃可存放2至3天。又或者可選買一些較小型的牛油果，例如澳洲牛油果，味道也不錯。

九龍城專賣靚水果的「輝哥」教大家揀牛油果，【下一頁】

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