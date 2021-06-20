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【屯馬綫新月台】紅磡站新月台今日啟用　部分乘客不習慣新安排感不便

社會 16:51 2021/06/20

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紅磡站屯馬綫新月台今日啟用。（陳國峰攝）

屯馬綫全綫將於6月27日通車，為配合通車，紅磡站屯馬綫新月台率先於今日（20日）啟用，乘客如要「轉綫」就需額外行約3分鐘，有乘客不習慣新安排，對轉綫感到不方便。

紅磡站屯馬綫新月台今日啟用，直至沙中綫過海段通車前，乘客如要在東鐵綫月台下車轉乘西鐵綫（6月27日起將轉為屯馬綫），不能再「過對面綫」，而是要經車站大堂步行約3分鐘到屯馬綫新月台。

有鐵路迷今早未開站已守候於紅磡站外，他認為新月台有冷氣是優點，又稱即使紅磡站新月台曾發生多宗工程醜聞，但仍不擔心安全問題。

然而，有乘客就認為新月台指示仍有不足，對要花額外時間轉綫感到不方便。

新站啟用首日情況：

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港鐵公司表示，為配合新安排，約200名工程人員昨晚收車後於紅磡站進行最後準備，包括調整車站大堂佈局如出入閘機位置及在現有月台安裝行人接駁通道等，並張貼大型顏色標示為乘客指引不同鐵路綫的月台方向。車站亦額外增派約230名人手指引及提醒乘客新安排。

港鐵公司又表示，車站整體運作大致暢順，感謝乘客的配合，車站亦會繼續實施措施，協助乘客熟習新轉綫安排。

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責任編輯：陳梓蔚

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