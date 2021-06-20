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【史丹福媽媽】65歲凍齡靚媽陳美齡4千萬豪宅曝光　樓高4層歐陸式裝修極奢華

親子 17:50 2021/06/20

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陳美齡不時在豪宅內拍片分享育兒心得。

現年65歲的陳美齡（Agnes）多年來身兼歌手、演員、作家、大學教授等多職，她本身是美國史丹福大學教育系博士，三名兒子亦先後從史丹福大學畢業，因而被譽為「史丹福媽媽」。近年她不時在住宅內拍片分享育兒心得，令豪宅內部曝光，一眾網民見屋內奢華裝修，都表示羨慕。

4層樓高豪宅裝修奢華

陳美齡與家人居住在東京澀谷高級住宅區廣尾町的豪宅，購入當年市值約6億日圓（港幣逾4,000萬元）。據悉她選擇該樓盤的原因，是為了方便兒子到國際學校上課，從住宅步行到學校只需17分鐘。豪宅樓高4層，除了客飯廳和廚房外，還有7間房，內部更設有室內升降機。

她曾在電視節目中介紹，過千呎的客廳採用歐陸式裝修，有大型水晶吊燈，歐式壁爐、羅馬柱等，看上去就如宮殿一樣。她指家中所有傢俬都是在香港訂造，再運送到日本，從入伙至今從未更換過屋內傢俬及裝修。

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拍片分享育兒心得

被譽為「史丹福媽媽」的陳美齡，不時在家中拍片分享教育心得，如在疫情下為爸爸媽媽提供停課中和小朋友做的活動、分享如何保持兒童的學習能力、培養孩子的選擇能力等等，受家長歡迎。

曾修讀兒童心理學的陳美齡指，小孩子在學習的過程中犯錯，不應該隨便打罵，例如罵孩子笨，是「最低能」的方式，反而會傷害孩子的身心；相反，家長要好好利用孩子犯錯的機會，花時間耐心跟他們講道理，令他們從經驗中學會對與錯。

她憶述長子金子和平在小學2年級時因默書只有70餘分，生怕她不滿意，所以說謊、偷偷藏好試卷，最終被她發現。她表示「當時很心痛」，用了足足8小時跟兒子坐下來講道理，讓他明白自己的過錯。

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父母不要做的10件事

陳美齡3名兒子先後從史丹福大學畢業，不少家長都對其育兒秘訣感興趣。她在早年曾分享父母不要做的10件事：

  • 不要和別人家孩子比較
  • 不要用物質獎勵孩子
  • 不要制定時間表
  • 不要給孩子補習
  • 不要替孩子做選擇
  • 不要反對高中談戀愛
  • 不要打罵孩子
  • 不要對孩子說謊
  • 不要因為工作就忽略孩子
  • 孩子發問時，永遠不要讓孩子「等一等」

陳美齡強調，教育是教給孩子一點工具去尋找夢想，失敗也不會氣餒，繼續找別的夢想；而成功後也要保持謙虛，與人分享，這是她的教育目標。

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責任編輯：王明芳

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