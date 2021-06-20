【親子關係】調查指4成小學生每日與父親交談不多於半小時　團體促親子每日交談最少半小時

▲ 中華基督教青年會調查發現，逾7成高小學生希望每日與父親傾談至少半小時，但只有4成受訪學生，實際每日與父親交談最多30分鐘。（洪芷晴攝）

今天（20日）是父親節，一項調查發現，逾7成高小學生希望每日與父親傾談至少半小時，但只有4成受訪學生，實際每日與父親交談最多30分鐘，顯示子女「期望」與父親「現實」能夠付出的親子時間存在落差。

中華基督教青年會在去年11月至今年3月，以問卷訪問568名小四至小六學生，了解疫情對港人親子關係影響。調查發現，有4成受訪小學生每日與父親實際交談時間不多於半小時，而每日平均與父親談天時間不多於一小時則佔69.3%。

當被問及與父親的相處情況，近3成學生「同意」及「非常同意」：「對於我所煩惱的事情，其實爸爸知道得很少」；逾2成受訪者「同意」及「非常同意」：「爸爸並不清楚我最近經歷的事情」。

調查又發現，以-5分為代表「非常負面」的最低分，5分為「非常正面」的最高分。調查顯示，高小學生與父母關係影響的分數，整體分別為2分和2.5分，顯示在他們心目中，疫情下與父母關係有正面影響，認為與父母大多留家工作，令子女有所依附有關。

協調幹事施文欣建議父母要學習生活、家庭和工作平衡，也要減少在家使用電子產品，又提醒父親「為子女打拼」之餘，也要爭取「此時此刻」的親子時間，包括每日最少應有30分鐘的相處時間，與子女溝通交談，讓子女從小對父母有足夠信任感，「如果他們小時候沒有基礎去交流，去到反叛期、青春期，和爸爸媽媽的衝突可以好大」。

曾偉文育有4名子女，大兒子現年30歲，孻女則年僅7歲。他表示自己樂於擔當父親的角色，平時即使返工好忙，回家後亦會趁子女睡前聊天及說床邊故事，而即使大兒子已成家立室，自己亦會每月抽時間與其傾談，「大家交流一下這段時間有什麼事發生」，了解彼此的生活。他認同若親子之間能有較緊密溝通，確實有助提升雙方關係。

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記者：洪芷晴