【創科人才】由問題學生到一級榮譽畢業　患失眠症女生獲百萬獎學金赴英進修研究腦神經

▲ 中大兩名應屆畢業生獲獎學金，新學年將到英國進修。（黃悅晴攝）

穿上白袍、戴上護目鏡，手拿着實驗器具，不斷重複實驗步驟，這是兩名中文大學應屆畢業生的學習日常。科學研究對不少人來說或許很沉悶，但對於蕭垚靚及吳天朗這兩名學生來說，科研是他們熱情所在。二人於讀大學時就投身科學研究，在實驗室內協助教授。他們均獲發獎學金，新學年將到英國修讀博士課程，期望日後學有所成，可以在醫療科學方面作出貢獻。

其中一位是就讀生物化學課程的蕭垚靚，她是名副其實的「學霸」，大學成績平均點數「過三爆四」，今年以一級榮譽畢業，並得到總金額超過1百萬元的中大「利黃瑤璧千禧獎學金」，即將遠渡重洋進修。成績優異的她，原來在中學時經常缺課，自言是「問題學生」。

▲ 蕭垚靚將遠赴英國牛津大學修讀為期4年的神經科學博士課程。（中大提供）

蕭垚靚患有失眠症，12歲起經常會長期失眠，曾經試過兩星期只能入睡2小時。因睡眠不足感暈眩，亦會脾氣暴躁，上課時未能專心，直至中三接受認知治療及服藥，情況稍作改善。為可專心養病，她在醫生協助下申請彈性上學時間，幾乎整個高中生活都在家中自修。

蕭垚靚最終考入中大生物化學課程，她笑言終於在大學體會到鑽研知識的樂趣，上課時會問很多古怪刁鑽問題，有一次教授邀請她到實驗室學習，自此愛上做科學研究。受失眠症困擾多年，垚靚覺得大家對失眠有錯誤理解，

有人會說香港人大壓力每個人都會失眠，又說我失眠不是病，我覺得如果多點研究大腦神經與睡眠機制的關係，讓大眾多了解科學事實，就可以破除這種謬誤。

抱着這樣的想法，垚靚將於新學年遠赴英國牛津大學修讀為期4年的神經科學博士課程，期望學成歸來可以透過相關研究，幫助更多受病困擾的人士。做實驗對很多人來說可能是一個沉悶的過程，不斷重複特定步驟，等待一個未必出現的好結果，但蕭垚靚認為，做實驗是一個磨練自己的過程，

做研究要走的路很長，如果抱着很強的企圖心會做得很辛苦，所以磨練自己的意志，不要太計較得失，多點耐性，去等待一個意外收穫。

另一名獲得獎學金的學生是吳天朗，是分子生物技術學課程的應屆畢業生。天朗的母親是一名護士，令他自小對生物及醫學感興趣。在中大一堂課節上，他學習到蛋白質結構與疾病形成息息相關，天朗形容自己當時「叮了一聲」般被啟發，從此對蛋白質研究著迷，

教授講到變異原生蛋白對人有何影響，我當時覺得，原來人可以透過改變細小的物質，甚至做到醫治疾病，是我想繼續鑽研的方向。

天朗亦獲教授邀請到實驗室學習，他笑言有時做實驗都會感沉悶，但過程中，訓練到他堅持自己目標，

做分子生物的實驗，每天都是看着一樣的白色透明物體，又經常會有做錯及失敗，但我學習到的是，要能承受到失敗，並堅持下去，做實驗很多時都是在培養這個態度。

天朗憑他優秀成績獲頒發2021年度的「蓋茨劍橋基金」，在全額資助下新學年將到英國劍橋大學修讀藥物學博士課程。天朗說，身邊曾有親友受癌症折磨去世，希望將來可以應用研發更多對抗癌細胞的藥物。

▲ 吳天朗將於新學年到英國劍橋大學修讀藥物學博士課程。（中大提供）

二人均認同，在本港從事科學研究亦有出路。蕭垚靚曾到美國加州大學伯克利分校交流兩個學期，期間亦參與教授在生物圖像實驗室進行，用於細胞分析的擴展顯微鏡技術研究。她說，感受到兩地政府對科研的重視程度有不同，感覺於香港做科研的資金較少：「做研究時想買器材或實驗材料，都會有綁手綁腳的感覺，影響研究速度。」不過她指出本港大學會提供更多到實驗室實習的機會：

在外國，學生要爭崩頭才爭取到協助教授做實驗的位置，但在香港，教授有時會主動提供機會，是十分難得的。

她又認為，在本港做科研有很多出路，除了可以做科學研究，亦可以為藥廠研發藥物，若有機會亦可成為教授，在大學教授知識。

▲ 中大兩名應屆畢業生獲獎學金，新學年將到英國進修。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴