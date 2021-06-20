【父親的愛】跟爸爸吵架女兒留字條「請幫不孝女買早餐」 爸爸一個誤會買了11杯奶茶

兩父女沒有隔夜仇，台灣一名女網民日前分享一則與爸爸窩心有趣事。她指，自己早前跟爸爸吵架，對手一怒之下脫口罵她是「不孝女」，女網民冷靜下來後，還是打算示弱為爸爸消消怒氣，翌日寫下一張字條，希望爸爸可以幫「不孝女」買早餐。

豈料爸爸買完早餐後更加勞氣，原來字條上的一個誤會令爸爸看上來像一個笨蛋，但實情上，又看出爸爸對女兒的愛。

女網民的字條寫着﹕「爸爸早安，請你幫不孝女買早餐，3個蛋餅+2個水煎包+一杯大奶茶，謝謝你！」

爸爸看過字條後還是心軟的，然後按字條「要求」去買早餐，但回來後大罵：「為什麼買11杯奶茶，會喝得完嗎？」原來，爸爸將「+一杯奶茶」看成「十一杯奶茶」。

女網民表示，她自己拿了一杯奶茶，爸爸就分了幾天，吃完剩下的10杯。但有網友擔心爸爸將奶茶分幾天喝會肚子。

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