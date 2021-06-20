【監獄騷動】大潭峽懲教所早上有罷食行動　署方派員支援管方

▲ 大潭峽懲教所管方採取行動打擊羈留者非法活動。(資料圖片)

大潭峽懲教所管方今日（20日）採取行動打擊羈留者非法活動。



院所管方近日接獲情報，個別羈留者企圖在院所內建立勢力對抗管方。管方隨即對目標人物進行監察。今日上午7時50分，目標人物借電視節目播放安排，公然挑釁職員，前線人員即時對他採取紀律檢控。其後23名羈留者在早飯期間進行罷食，支持目標人物及要求管方將他釋放。經評估後，署方迅即調派區域應變隊到達大潭峽懲教所支援院所管方。現時大潭峽懲教所情況穩定，署方會繼續密切監察有關情況和相關羈留者的活動。



懲教署會確保一個安全和穩妥的羈押環境，會採取措施打擊院所內任何形式的非法活動。大潭峽懲教所是一所低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。

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責任編輯：蘇文軒