  • 31°C
香港時間 : 2021620日 (週日) 20:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監獄騷動】大潭峽懲教所早上有罷食行動　署方派員支援管方

社會 18:38 2021/06/20

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大潭峽懲教所管方採取行動打擊羈留者非法活動。(資料圖片)

大潭峽懲教所管方今日（20日）採取行動打擊羈留者非法活動。

院所管方近日接獲情報，個別羈留者企圖在院所內建立勢力對抗管方。管方隨即對目標人物進行監察。今日上午7時50分，目標人物借電視節目播放安排，公然挑釁職員，前線人員即時對他採取紀律檢控。其後23名羈留者在早飯期間進行罷食，支持目標人物及要求管方將他釋放。經評估後，署方迅即調派區域應變隊到達大潭峽懲教所支援院所管方。現時大潭峽懲教所情況穩定，署方會繼續密切監察有關情況和相關羈留者的活動。

懲教署會確保一個安全和穩妥的羈押環境，會採取措施打擊院所內任何形式的非法活動。大潭峽懲教所是一所低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【父親節快樂】黃偉綸介紹好爸爸同事　兼顧工作及照顧家庭
今日 16:34
【父親節快樂】黃偉綸介紹好爸爸同事　兼顧工作及照顧家庭
【國安法】台駐港辦人員幾乎全數返台　明起調整辦事處業務
今日 16:29
【國安法】台駐港辦人員幾乎全數返台　明起調整辦事處業務
【斜槓族】調查指近8成人欲發展興趣成副業　商會促政府投放資源協助斜槓族
今日 16:34
【斜槓族】調查指近8成人欲發展興趣成副業　商會促政府投放資源協助斜槓族

你可能感興趣

【父親節快樂】黃偉綸介紹好爸爸同事　兼顧工作及照顧家庭
今日 16:34
【父親節快樂】黃偉綸介紹好爸爸同事　兼顧工作及照顧家庭
【國安法】台駐港辦人員幾乎全數返台　明起調整辦事處業務
今日 16:29
【國安法】台駐港辦人員幾乎全數返台　明起調整辦事處業務
【斜槓族】調查指近8成人欲發展興趣成副業　商會促政府投放資源協助斜槓族
今日 16:34
【斜槓族】調查指近8成人欲發展興趣成副業　商會促政府投放資源協助斜槓族
罪案 電視 大潭 懲教署 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶