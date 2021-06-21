【港鐵書法】前建築師揮毫美化月台　屯馬線站名仿宋朝行書寫法：宋皇臺最有難度

▲ 退休港鐵建築師區傑棠。（港鐵提供）

港鐵站名書法字，已成為遊客對於本港其中一大印象。不說不知，這種雄渾帶勁的行草書法，原來出自退休港鐵建築師區傑棠手筆，他至今仍有為港鐵題字，最新作為屯馬線沿途各站。現年七十有一的區傑棠，早已在加拿大過着退休生活，但憶起往事仍滔滔不絕，「朋友同我講，話地鐵站係我的書法Museum(博物館)，我係好開心，有啲飄飄然㗎」。

人稱「區Sir」的區傑棠，雖已兩鬢斑白，受訪時仍穿上一襲筆挺西裝 ，結上領帶，架一副粗框眼鏡，流露一股溫文氣質，接受視像訪問時，可見他身處房間除了一幅白牆掛上字畫，便無多餘擺設，頗有古人書齋之感。

區Sir1950年在港出生，自幼已熱愛中國傳統藝術， 曾師承書法家盧公鼎及周世聰門下學習書畫，1976至98年期間，他加入當時的地鐵公司，參與設計及建造港島線。區Sir說，1985年地鐵公司憂慮乘客不習慣港島線的半圓形月台，為美化及紓緩壓迫感，遂提出以藝術品來粉飾月台。

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惟書法並非首選，只是月台牆身鋼板本已塗上一層防鏽蝕的保護層，再油上搪瓷畫作會成本大增。其時，區Sir獲英藉意大利人上司、港鐵首任總建築師Roland Paoletti賞識，大膽建議他執筆用書法題上站名，「意大利人骨子對藝術有修養，佢睇得明當中意象」，結果便成就經典。

區Sir憶述，上司特准他有兩星期不用工作，在辦公室手執毛筆蘸墨為站名揮毫，他思前想後，決定以個人化的行草寫成， 因為行草線條予人動態、飛躍之感，與列車富動感的特性不謀而合，「第一筆就寫金鐘，平均每個寫幾十次，最滿意係西灣河，因為一揮而就，鰂魚涌、筲箕灣最難寫，字形、字體擺放好考功夫」。黃金比例常用於西方藝術，區Sir認為中國書法亦然，「字之間點樣平衡、做到行雲流水，統統都有比例，就算唔識，人類的Visual Perception(視知覺)都會分到」。

不過，其時只35歲的區Sir形容，當時對作品的成效半信半疑，又忐忑不安，「始終我只係業餘，書法又不易理解」，但當見到作品裱上月台，亦認為是成功之舉，「行書輕巧，放在冰冷的混凝土上，確有減壓怡情效果」，不禁佩服「伯樂」當初出人意表的舉動。

時至今日，港鐵版圖已由當年的港島線延伸至屯馬線，不變的是仍可鑑賞到區Sir的書法字。屯馬線站名雖同為行書，但與港島線的字形亦稍有分別，他指，港島線的站名較活潑佻皮，是希望能讓乘客輕易辨認出車站，「但宋皇臺站有宋代背景，而行書在宋代是最盛行、最有個人風格的字體」，因此屯馬線題字上他參考「宋四家」的蘇軾、黃庭堅風格，例如土瓜灣的「土」字右邊加上一點，正是呼應古人的寫字方式。

▲ 土瓜灣站的「土」字右邊加上一點。(港鐵提供)

他指，今次的站名中「宋皇臺」3字難度最高，「皇臺二字筆畫多，『皇』字放中間，『宋』要同『臺』做到平衡，可能就要刪減一點筆畫」。

離開港鐵逾廿載，又移居外地多年，為何仍心繫港鐵發展？區Sir自豪地說，這是一個使命感，希望透過港鐵站名引起小朋友好奇心，從而認識書法、了解中國自身文化，「我覺得係我一份責任，應該要做，而且書法不會退休」。

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記者：蘇文軒