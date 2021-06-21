【港鐵書法】區傑棠：書法是線條藝術　遇日本人暢談李白與書法

▲ 區傑棠目前定居在加拿大。(資料圖片)

書法可謂區傑棠畢生最大興趣，縱使身在加拿大，他亦有在不同地方擔任書法導師，向兒童、洋人傳授中國文化藝術。他直指，書法其實與現代西洋藝術理論相似，「書法是線條，強調揮灑收放，會感受到當中的節奏感、音樂感，因此深受洋人歡迎」。而港鐵的站名書法亦令不少人慕名找他，其中以日本人對書法的熱衷最令區Sir佩服。

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自幼習書法，長大後又在外國修讀建築系，充滿華洋背景令區Sir對中國書法有獨特見解。他說，與西洋藝術一樣，中國書法亦都是自我表現的工具，表達當中的所見所想，「如何起筆收筆，字形結構、空間感，字體輕重、對比，其實都有標準」。而書法亦與他的老本行建築相輔相承，例如結構方面，書法講求線條及空間的配合，建築亦然，要善用空間結構。

而練習書法，同樣欲速不達，最重要是放會放下。他提及，有學生為寫好「一」字，一直埋頭苦幹練習，連晚飯都不吃，但這是反面教材，「因為人有肌肉記憶，一旦做壞手勢就會變成習慣」，所以他強調練習書法時若自覺去到瓶頸，就要學會放下手中筆。

不少外國人熱衷中國文化，區Sir指，當港鐵書法面世後，不停有人邀約會面，有2名日本人對他印象深刻，一人是藥廠老闆，另一人則是當時的三菱重工社長，2人對書法的熱誠令他自愧不如。其中三菱重工社長邀請他到家中作客，與他把酒暢談詩詞歌賦，「原來佢對中國書法都有研究，同我講李白，佢熟到不得了，我好多都跟唔上」，最後社長即席希望區Sir為其題字，「內容不太記得，只知有同佢名有關，有山有海咁」。

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記者：蘇文軒