陳茂波父親節落區　到花園街用電子支付系統購物　

▲ 今天是父親節，近日力推5千元消費券的財爺陳茂波，到了旺角花園街附近喝咖啡。（陳茂波Facebook）

今天是父親節，近日力推5千元消費券的財爺陳茂波，到了旺角花園街附近喝咖啡，之後，他便到了花園街購物，更特別使用AlipayHK及八達通等電子支付系統付款，並大讚付款時快捷方便！

陳茂波在花園街逛街時買了甚麼？首先，他到了一個專門賣襪的攤檔，買了幾雙運動襪和「返工襪」，他在這個攤檔先用了AlipayHK支付。其後，他到了另一個攤檔，買了兩條運動襪和小女孩穿的小裙子，不過，他這次就轉用八達通支付。不少街坊在花園街看見財爺後，表現興奮，紛紛要求與財爺拍照留念，陳茂波都一一答應，更不時與市民和檔主打招呼和聊天。

財爺在購物過後，接受了民建聯立法會議員鄭泳舜的訪問。陳茂波指，購物途中，看見不少花園街的商戶已安裝電子支付系統，他又提醒市民，記得登記領取消費券，拿到消費券後大家齊齊消費，幫忙推動經濟，並要多用電子支付系統消費。

另外，適逢父親節，陳茂波祝所有父親身體健康、工作愉快、家庭幸福，開開心心地渡過一個愉快的父親節！

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