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【瀕危物種】調查發現西貢、鯉魚門等海鮮檔售賣瀕危馬蹄蟹　環團促業界響應拒售行動

社會 21:44 2021/06/20

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WWF調查發現，7間商舖出售成年馬蹄蟹或作展示，當中部份是位於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街及屯門三聖。(WWF提供圖片)

被稱為「海洋活化石」的馬蹄蟹有著4.7億年歷史，是地球上最古老的物種之一，更被評為瀕危物種。在香港可找到的中國鱟品種，更在2019年被評為「瀕危」物種。環保團體世界自然基金會香港分會（WWF）調查發現，本港多個海鮮銷售熱點，包括西貢海鮮街等，有食肆或海鮮餐廳出售馬蹄蟹，當中約一半更為中國鱟。

WWF發起「思前想鱟」行動，鼓勵海鮮業界承諾不出售或展示馬蹄蟹，並於店舖櫥窗展示貼紙，行動現時獲位於西貢、屯門三聖等共26間店舖響應。WWF又呼籲更多店舖加入，而消費者亦不應購買，如見到有出售馬蹄蟹，可通知WWF。

WWF於去年9月及今年3月期間曾進口市場調查，隨機到訪本港98間分別位於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街、屯門三聖、長洲及北角碼頭的海鮮餐廳及海鮮檔，記錄成年馬蹄蟹的銷售或展示情況。調查發現，有7間商舖出售成年馬蹄蟹或作展示，當中部份是位於西貢海鮮街、鯉魚門海鮮街及屯門三聖。

WWF海洋保育項目經理彭莉恩表示，出售的熙蹄蟹價錢由100多元至300多元不等；當中53%為中國鱟，其餘則為有毒的圓尾鱟。她又坦言，雖然未目擊有顧客即場購買或在餐廳中食用，惟WWF相隔一段時間，再赴攤檔觀察，發現涉事商戶展示的馬蹄蟹數目減少，而檔主亦指已「去貨」，故證明的確有市民購買。

另外，WWF亦委託香港民意研究所，於今年1月以電話訪問逾1,000名市民，分析香港市民對馬蹄蟹的認知及其保育政策意向。結果顯示，市民普遍對馬蹄蟹的了解較低 ，53%受訪者表示「從沒有聽說過馬蹄蟹」；亦僅得少數受訪者表示曾購買過馬蹄蟹，當中更有4人曾買作食用或觀賞。

彭莉恩表示，近年馬蹄蟹面對的威脅愈來愈大，因其血液可製成「鱟試劑」，可作檢測醫療用具，尤其在疫情間對其需求更大。WWF亦曾與本地漁⺠訪談，大部份漁民亦認同成年⾺蹄蟹於香港的分布及數量有減少趨勢。

她又指，雖然在《香港生物多樣性策略及行動計劃2016-2021》 中，馬蹄蟹被納入為《須予優先保育的物種實施保育行動計劃》的物種之一，然而未有規管其買賣。

WWF海洋保育主管Laurence McCook指出，以馬蹄蟹現時的存活狀況來看，牠們不應成為『海鮮』的其中一個選擇，希望整個消費鏈從消費者、海鮮市場及漁民共同協力，讓成年馬蹄蟹絕跡海鮮市場。

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責任編輯：洪芷晴

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