【護士診所】公院類風濕關節炎新症輪候時間達2年　引護士篩查懷疑個案可大減至4個月

▲ 葛量洪醫院風濕科公布，類風濕性關節炎患者病情管理成效調查。左起：該院風濕及臨床免疫科資深護師郭雪琪、瑪麗醫院內科部主管劉澤星、病人區太。（陳國峰攝）

患上類風濕性關節炎恐是噩夢的開始，病人關節會被侵蝕及變形，病徵可持續多年，甚或終生。為縮短公院輪候新症及覆診時間，自2018/19年度起，醫管局設由專科門診轉介的懷疑個案，先由護士診所作篩查，而瑪麗醫院的首次見醫生輪候時間，更由2年大減至4個月；而部分病情穩定的患者亦會到護士診所覆診。

據為期2年的跟進研究顯示，由護士診所跟進的個案，顯示病人在滿意度及病情穩定度上，不遜由醫生跟進。

「我的關節變得很腫、很痛，早上起來更會晨僵，簡單如起床，要先動動關節、慢慢才可下床，照顧不到家人，連自己照顧自己都不行，令人好沮喪。」

年逾60歲的區太自1998年起出現關節痛，惟初期因輕視病情，延誤至約2004年才求醫並確診類風濕性關節炎，當時關節已惡化至變形；回望過去，區太最遺憾是沒及早求醫︰「如果我提早幾年醫，可能關節就不會變形。」

侵蝕快 應發病一年內求醫

本港約有2萬多人患有類風濕性關節炎，惟即使及時求醫，獲公院醫生首次看診亦需苦苦等候約2年。瑪麗醫院內科部主管劉澤星引述有研究指，若延誤診治，患者由出現病徵至關節被侵蝕只需數月，而類風濕性關節炎發病年齡多介乎30至50歲，患者或無法上班或照顧子女，後果嚴重，故患者應在發病一年內求醫以獲得治療。

為解決新症輪候時間長問題，醫管局自2018/19年度起推行「綜合模式護士診所先導計劃」，專科門診接獲懷疑為風濕科的個案轉介信後，會安排到護士診所進行相關檢查、化驗及評估等工作，經確定為類風濕關節炎後，4個月內便可獲公立醫生作首次診症及處方藥物。劉澤星解釋，由於相關護士可先替醫生為病人作檢查：「見醫生時所有資料都準備好，醫生便可馬上決定醫治方案，故可以縮短時間。」

病情管理 不遜由醫生跟進

此外，經醫生作首次診治後，現時部分病情穩定的患者亦可到護士診所作跟進治療，患者每4個月由護士覆診一次，而在治療第12個月及第24個月才會見醫生以調整藥物；葛量洪醫院風濕及臨床免疫科資深護師郭雪琪跟進132名在護士診所覆診的病人2年，與另外135名由醫生覆診的病人作比較，發現兩組病人在X光關節的侵蝕程度、健康評估及服藥依從性均無大分別，而在整體滿意度上，病人對護士診所的整體滿意度逾91%，比對醫生診所高出逾10個百分點。研究結果顯示，由護士診所提供給病人治療成效，不遜由醫生覆診跟進病人。

▲ 劉澤星強調，所有慢性病患者感染新冠肺炎後出現併發症的機會均較一般人高，目前沒有證據指打針後會令類風濕關節炎惡化（陳國峰攝）

本港新冠疫苗自2月底開打，劉澤星強調，所有慢性病患者感染新冠肺炎後出現併發症的機會均較一般人高，目前沒有證據指打針後會令類風濕關節炎惡化，認為相闔病情穩定患者打針的益處大於害處，惟他補充指，新冠疫苗或會削弱部分生物製劑的效力，故認為正使用生物製劑的病人應推遲接種疫苗；區太亦補充指，其已接種首劑新冠疫苗。

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責任編輯：鄧凱文