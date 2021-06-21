【疫苗獎品】恒基大抽獎今起登記　頭獎可獲實金60両價值逾$100萬 【內附登記方法】

▲ 恒基兆業大抽獎由今日(21日)起正式接受登記。

恒基兆業集團推出「疫苗接種鼓勵計劃」，於今(21日)開始接受登記，活動專設網頁 www.hldluckydraw.hk 將於今天香港時間上午9時正開始運作，所有有意和合資格的參加者必須透過該網頁進行網上登記。

凡在香港完成2劑新冠疫苗接種，並年滿18歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)，均可參加抽獎。公眾可於當日起進入該網站的登記頁面進行登記， 和查閱抽獎活動的詳細內容和資訊，包括參加資格、抽獎日期，和條款及細則等。

活動時間表如下：

每位參加者只需登記一次。在首五次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎。而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站 www.hldluckydraw.hk及報章等，得獎者亦會在抽獎日期起計 5 日內獲個別電話或短訊通知。

第一至第五次抽獎活動，每次送出「金獎」名額 20 個 ，各可得 9999 實金乙両。9 月舉行大抽獎，頭獎可獨得價值超過港幣 100 萬元的 9999 實金 60 両；二獎二名， 各可得 9999 實金 30 両 ；三獎八名，各可得 9999 實金 10 両。另每一輪抽獎均設有 開心獎，送出商場電子購物禮券港幣$1,000，每次名額 100 個；超市零售現金券港幣 $1,000，每次名額 100 個。六次抽獎活動合共提供逾 1,300 個中獎機會。

得獎者於領獎時必須出示香港身份證正本，及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以核實資格，同時提供書面同意主辦方向政府核實相關接種疫 苗的記錄，以證明登記抽獎時已完成接種兩劑由香港政府推行的 2019 冠狀病毒病疫 苗接種計劃下的新冠疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴