  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 00:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎品】恒基大抽獎今起登記　頭獎逾100萬元實金60両（附抽獎網址、具體抽獎日期）

社會 00:00 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

恒基兆業大抽獎由今日(21日)起正式接受登記。(經濟日報資料圖片)片

恒基兆業集團推出「疫苗接種鼓勵計劃」，於今(21日)開始接受登記，活動專設網頁 www.hldluckydraw.hk 將於今天香港時間上午9時正開始運作，所有有意和合資格的參加者必須透過該網頁進行網上登記。

凡在香港完成2劑新冠疫苗接種，並年滿18歲的香港居民(包括永久居民、非永久居民以及集團員工)，均可參加抽獎。公眾可於當日起進入該網站的登記頁面進行登記， 和查閱抽獎活動的詳細內容和資訊，包括參加資格、抽獎日期，和條款及細則等。

活動時間表如下：

每位參加者只需登記一次。在首五次抽獎中，如合資格的參加者未有抽中，會自動參與下一次抽獎。而所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。每次抽獎的得獎結果將刊登於抽獎網站 www.hldluckydraw.hk及報章等，得獎者亦會在抽獎日期起計 5 日內獲個別電話或短訊通知。

第一至第五次抽獎活動，每次送出「金獎」名額 20 個 ，各可得 9999 實金乙両。9 月舉行大抽獎，頭獎可獨得價值超過港幣 100 萬元的 9999 實金 60 両；二獎二名， 各可得 9999 實金 30 両 ；三獎八名，各可得 9999 實金 10 両。另每一輪抽獎均設有 開心獎，送出商場電子購物禮券港幣$1,000，每次名額 100 個；超市零售現金券港幣 $1,000，每次名額 100 個。六次抽獎活動合共提供逾 1,300 個中獎機會。

得獎者於領獎時必須出示香港身份證正本，及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以核實資格，同時提供書面同意主辦方向政府核實相關接種疫 苗的記錄，以證明登記抽獎時已完成接種兩劑由香港政府推行的 2019 冠狀病毒病疫 苗接種計劃下的新冠疫苗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【調教你MIRROR】Jer與AK樂壇爭獎起衝突　柳應廷爆喊剖白跟兄弟放下心結
13:59 2021/06/18
【調教你MIRROR】Jer與AK樂壇爭獎起衝突　柳應廷爆喊剖白跟兄弟放下心結
【打針獎賞】民建聯掏百萬元抽獎慶回歸　送100部華為手機
15:17 2021/06/18
【打針獎賞】民建聯掏百萬元抽獎慶回歸　送100部華為手機
【打針獎償】社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次　打針員工獲發800元
22:23 2021/06/18
【打針獎償】社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次　打針員工獲發800元
【打針優惠】恒基6至9月足金大抽獎　6月21日起已打兩針港人可登記
11:34 2021/06/19
【打針優惠】恒基6至9月足金大抽獎　6月21日起已打兩針港人可登記
【5000元消費券】AlipayHK支付寶香港再推消費券獎賞 獎品包括全年365個巨無霸餐
13:14 2021/06/20
【5000元消費券】AlipayHK支付寶香港再推消費券獎賞 獎品包括全年365個巨無霸餐

你可能感興趣

【調教你MIRROR】Jer與AK樂壇爭獎起衝突　柳應廷爆喊剖白跟兄弟放下心結
13:59 2021/06/18
【調教你MIRROR】Jer與AK樂壇爭獎起衝突　柳應廷爆喊剖白跟兄弟放下心結
【打針獎賞】民建聯掏百萬元抽獎慶回歸　送100部華為手機
15:17 2021/06/18
【打針獎賞】民建聯掏百萬元抽獎慶回歸　送100部華為手機
【打針獎償】社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次　打針員工獲發800元
22:23 2021/06/18
【打針獎償】社署指下周五起院舍員工每10日強檢一次　打針員工獲發800元
經濟 商場 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 恒基 香港 星島日報 南華早報

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶