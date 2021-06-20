【新冠疫苗】父親節共3.7萬人打針　昨9人打針後一度須送院治療

▲ 父親節共3.7萬人打針，昨9人打針後一度須送院治療（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（20日）已是第115日。港府已為參與計劃的人士接種共約322萬劑疫苗，當局公布，今共37,900人接種了疫苗，其中12,500人打科興、16,200人打復必泰，另約22,200人預約了接種時間。

本港共844,400人已接種第一劑科興、共526,600已接種第二劑科興；共1,096,000人已接種第一劑復必泰、共753,500人已接種第二劑復必泰。而本港累計已有1,940,400已打第一劑疫苗、1,280,200人已打第二劑疫苗。

昨日共有9宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，三人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

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責任編輯：鄧凱文