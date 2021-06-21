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【聲夢傳奇】姚焯菲不否認已簽約TVB　Chantel父親日夜守護防坤哥埋身？

娛樂 10:33 2021/06/21

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姚焯菲（Chantel）憑在《聲夢傳奇》翻唱《戀愛預告》獲封「國民初戀」。

姚焯菲（Chantel）在《聲夢傳奇》翻唱《戀愛預告》的影片在Youtube創下逾二百萬點擊率，更獲封「國民初戀」。Chantel與《聲夢傳奇》一眾學員參與昨晚（6月20日）《開心大綜藝》的演出，對於近日被指已與TVB簽約5年，Chantel沒有承認但也並沒有否認。

不過她今年只14歲，被問會否繼續學業時，Chantel表示將升中四，會利用暑假的時間追回之前的功課進度：「盡可能兩邊兼顧，但如果要揀，一定揀學業行先。」

【聲夢傳奇】14歲Chantel家境富裕讀國際學校　會計師父母搬2千萬豪宅方便返學

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坤哥情迷Chantel

另外，有指她的父母為方便女兒上學，而花2000萬元搬到學校附近居住，Chantel回應澄清她由細到大都住於現時居所，從來沒有搬過。

而有指Chantel的父親管教甚嚴，常親自負責接送女兒，Chantel得體地解釋指，家人都是出自關心：「由參加比賽開始，他們都會跟住我。」

同時，坤哥吳業坤表明是Chantel的忠粉，問家人此舉是否因為怕了坤哥，Chantel再澄清：「父母只是想我做個好人，希望我做任何事都循規蹈矩。」她並表示自己亦沒有令父母失望。

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坤哥早前也曾表示，同事提醒他不要「咁變態」，他亦澄清對Chantel只是欣賞，完全沒有任何非份之想。

可是一向口花花的坤哥早前被問到Chantel批准他當歌迷會會長，他笑言：「Chantel的歌迷會只有我一個成員，她回覆訊息我已經死而無憾。」

同場加映：MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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