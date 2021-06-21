【校長專欄】爸媽總怕孩子跌着碰着細心呵護 校長：適當的帶引孩子會好好地玩

▲ 只要家長帶引一下，他們就會自己定自己的規矩，好好的玩。

這兩個星期天，都帶了女兒和姪兒到公園玩。天氣那麼熱，上星期我只是讓他們在公園玩玩，我自己當然找個樹蔭休息一下了。孩子覺得自己盪鞦韆有點悶，加上天氣炎熱，我們只玩了半小時就離開了。

今個星期，我們又到了公園，這次女兒和姪兒不饒我了，要我跟他們玩「捉伊人」，即捉迷藏，於是我就追著他們，就在我們玩得興高采烈的時候，有一個女孩子走過來跟女兒說﹕「你們在玩什麼？可以加入一起玩嗎？」 我心想﹕來得正好！終於可以休息了，於是叫他們互打招呼，介紹自己，替他們安排一下規則，就讓他們開始了。我則在旁邊提示他們怎樣捉人，或教他們怎樣避開追捕，最後自然走到樹下休息，任由他們玩個夠。

後來，兩個男孩子走近姪兒，問他們可否加入，於是我又帶他們一起重新開始，玩呀玩，然後又轉遊戲玩紅綠燈，這時又來了兩三個孩子，最後有七至八個孩子加入，大家都玩得不亦樂乎了。

這令我想起自己的童年，那時一到夏天，就是我們最自由最快活的時間，我們住在屋邨的一班街童，每到下午都自然出現在公園，你追我逐，什麼集體遊戲都玩個透，玩鞦韆玩得悶了，要站著玩，而且要盪到最高點時跳出來；也試過在那被太陽曬得火辣辣的滑梯，上來下去，東躲西藏。

玩得狠了，兩個膝蓋損傷了不知多少遍，自己也哭喊過不少，回家還要被父母狠罵一頓。可是第二天又會不自覺地回到公園，繼續和相識的不相識街童的一起玩。那時很簡單，大家不認識，也會自自然然地走在一起玩，童年就這樣過去。

如今，公園仍然有不少孩子，但更多家長，有些總在旁邊看著扶著，怕孩子跌倒受傷，有些帶著孩子玩這個玩那個，有些在樹底下滑手機，但較少的是孩子們自己玩集體遊戲， 但其實只要帶引一下，他們就會自己定自己的規矩，好好的玩。所以，我十分感謝那主動開口的女孩，孩子們都說玩得很高興，最後互相道別，不捨地離開。那時，太陽仍然高掛，在他們快樂的童年。

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