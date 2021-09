關注年輕一代更早熟 及早安排子女接種疫苗預防HPV

父母當然愛錫子女,想給他們最好和最多。最近我們做了一個涵蓋逾850名家長的調查,發現本港家長對疫苗的接受度相當高,亦贊同孩子接種疫苗以獲得保護,當中包括已納入兒童免疫接種計劃的HPV疫苗。雖然知道兒童在有性行為前接種可以得到最大的保障,但不少家長卻仍未行動,或會令孩子未能在青春期前的黃金時間接種疫苗和獲得保護。

人類乳頭瘤病毒(HPV)主要經由性接種及皮膚接觸傳染,持續感染高危HPV如16、18型,可引起子宮頸、陰道及肛門等部位出現癌前病變及癌症¹。由於HPV感染無分男女,並通常在首次性行為後短時間內已感染HPV¹,故此在未接觸過病毒前接種疫苗最能預防感染,國際指引亦建議兒童9歲開始可接種疫苗預防HPV²。

子女比預期早熟 家長應及早安排接種

是次調查顯示,有些家長可能以為毋須太早預防HPV,原因是多達八成家長認為孩子會在18歲過後才開始有性行為,但其實子女早熟的情況可能遠早過父母估計。以家計會2016年的研究作為對照,當時已多達7%有性經驗的中學生早於14歲已有性經驗³;五年後的今日,年輕一代的早熟情況只會更甚,所以家長實在需要盡早付諸行動,為子女安排接種疫苗,幫助他們避過HPV感染危機。

過往聽過有些家長會擔心,讓子女接種HPV疫苗似乎鼓勵孩子接觸性,但市民要明白接種疫苗是一項健康保護措施,讓子女在未接觸HPV前接種疫苗能得到最大保護,而且在青春期前接種HPV疫苗,免疫效果更佳,9至14歲兒童只需接種兩劑便可。

接觸HPV前接種疫苗 可獲最大保護

另一方面,除了為女兒接種疫苗外,也要為兒子提供同樣的保護,他們也會受到HPV感染的威脅,惟我們的調查顯示,近六成家長仍未為兒子接種疫苗。其實,國際指引提到男女都應該接種疫苗。以澳洲為例,當地早年開始為女童接種 HPV 疫苗,其後擴展至男性,加上其他措施,令當地21歲以下年青人感染生殖器官濕疣的比率大幅減少九成⁴,而子宮頸高度異常及癌症個案也顯著減少。

我們再次呼籲家長,及早安排子女在青春期前接種疫苗以預防HPV感染,幫助年輕一代建立更強大的保護網,以減低罹患各種相關疾病的風險,尤其是本港近年的子宮頸癌、口咽癌及肛門癌等與HPV相關癌症持續上升,大家有需要採取適當的措施,包括接種疫苗、定期篩查及維持良好生活習慣等,以保障自己、伴侶以及下一代的健康。

了解更多關注HPV聯盟: https://bit.ly/3wCA7u9

本資訊是在MSD的支持下提供的, MSD不擁有或影響其內容, 也不保證其準確性, 有效或完整性 。

(資料由客戶提供)