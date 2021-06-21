【胡楓演唱會】89歲胡楓再破紅館紀綠　修哥養生靠每日步行兩小時

▲ 修哥養生靠每日步行兩小時

89歲胡楓19號晚於紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，再打破自己3年前所創下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄。修哥多位好友、後輩及家人都來為他預祝父親節，修哥更與曾孫台上合唱，非常溫馨！

演唱會上一眾嘉賓都十分佩服修哥表現，對於全場爆滿，修哥感到非常高興，更直言有意再搞演唱會：

梗係想啦，我依家上咗癮添呀！我希望有機會就開多次，再有機會就再開多次。

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89歲修哥精力充沛，究竟有何養生秘密？

工作令自己更有衝勁

修哥腰板挺直，一點都不像89歲。修哥生活安穩，兒孫成群，但他仍起勁工作，縱使不是劇接劇的拍過不停，大台無論實況旅遊節目、遊戲節目嘉賓、節目宣傳巡禮等，都總有修哥的份兒，工作量不少。原來就是給自己一點動力：

不斷工作令自己覺得更有衝勁，覺得個人還有用處。拍劇雖然要付出體力，但要記對白，而且接觸人多，可令人頭腦靈活。同後輩一齊工作，自己都覺得後生了。而且公司對長者比較遷就，不會要求我連續開工十幾個鐘。總之，有人搵我工作我好開心，不會推的。

TOPick曾訪問修哥養生秘訣，修哥表示約22歲時，曾見到一位中年人由需要別人攙扶才能慢慢行走，持之以恆不斷走路，到最後能夠健步如飛 ，他才發現行路的益處。自此，修哥無論在片場或家中，都會走來走去，養成每天行路習慣。修哥又指行路可以促進血液循環，更透露自己從來沒進食補品，至今上鏡依然紅粉緋緋，神采飛揚︰

全世界都知我鍾意行路，日日都行，還有做柔軟體操。一日行至少一兩個鐘，有時一路行一路哼歌郁下手郁下腳。在家時，我會行來行去；在電視城，未到我埋位，我就在廠行來行去，都不知幾舒展。

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談到飲食，修哥的喜好相當簡單：

我食得好清淡，通常食一碟瓜、一碟菜，或者蒸雞、蒸瘦肉。主要是少油少糖少鹽。同家人出外食飯，我都會食得節制；在公司，我就會在餐廳食沙律。我無論食自助餐抑或打邊爐，主要係食菜。紅肉白肉都會食，只是分量減少一點。

他另一個飲食習慣，就是每朝起身都會飲一杯暖開水清腸胃，湯水當然唔少得。

我飲清潤湯水，好似節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯，一年四季都係，無咩點飲補湯。

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他已戒煙多年，近年有朋友說飲紅酒對身體好，他也會飯後淺嘗。

除了健康生活習慣，「開心」更是養生最好的秘方。笑容常掛，修哥快樂之道其實很簡單：

我是個很無所謂的人，每件事也不太介懷。其實，有健康就有快樂。

營養師：急步行可令人更開心

認可營養師吳耀芬(Kathy)引述美國運動醫學學會(American College of Sports Medicine)指出，急步行(Brisk walking)有助保持身體的靈活性，訓練臀部和腳部的肌肉，有助把血液帶回心臟，改善血液循環、增加肌肉耐力(muscular endurance)和平衡力。此外，急步行可令腦部分泌出快樂荷爾蒙「安多酚」，令人有短暫的快樂及愉悅感，可改善心情。

根據世界衛生組織(WHO)的建議，65歲或以上的長者應每星期進行150分鐘中等強度的帶氧運動(Moderate-intensity aerobic physical activity)或75分鐘劇烈的帶氧運動(Vigorous-intensity aerobic physical activity)或以相等時間，進行以上兩種強度的帶氧運動亦可。

急步行(Brisk walking)屬中等強度的帶氧運動，因此，65歲或以上的長者可每次急步行約30分鐘，每星期5次。若剛開始未適應時，可每星期隔日做，每次步行10分鐘，並逐漸增加步行次數和時間至每次30分鐘。