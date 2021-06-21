【絕處逢生】由TVB月薪1萬翻身成抗疫商家　52歲游飈為家庭放低夢想

▲ 游飈現已成功轉行。

現年52歲的綠葉演員游飈，曾有「TVB御用爛仔」之稱，2012年離開捱足21年的TVB，轉行當甲醛工人，後來游飈和日本公司合作，推出持續抗菌的產品，生意至今愈做愈旺，游飈亦坦然，就算仍有戲癮，但為了家庭也要放下夢想。

早已棄演從商的游飈，離開幕前已接近20年，現時主力做去甲醛工作及抗疫產品的他，日前出席公開活動，表示疫情之下生意反而更好，但巿場上同類產品競爭大，故也要努力經營生意，加強宣傳。

▲ 游飈日前出席職場活動分享生意心得。（取自微博）

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對演戲仍有興趣

游飈被問到還有沒有戲癮，想復出演戲，他表示雖對演戲有興趣，但也沒人會找他，且自己要養家，上有80多歲的媽媽，下有6歲大的女兒以及要照顧太太，公司有5、6個員工，不能隨便放下正職。

綠葉王游飈早於15歲起已經開始擔任臨時演員，直到1989投考藝員進修班而入行，多年來都被分配閒角，最為人記得是經典劇集《大時代》中，曾先後演三個不同角色，游飈受訪時亦曾透露，因為人手不足，試過在一劇分飾11角，又因經常演類近角色被封為「御用爛仔」。

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於大台效力21年，離巢時月薪僅得10,500元，當年他準備離巢無綫過檔王維基旗下的香港電視時，TVB曾以加薪300元作為挽留，心灰意冷的游飈亦無心戀戰：「即使對演戲有熱誠，但熱血都要開飯，靠電視台人工，自己都養不到，怎樣養家人。」

由月薪1萬到抗疫商家

同時亦因為成家立室，家有愛女「游菜」游鎧玥，游飈早年已經開始兼職，曾投身銷售、飲食行業的游飈，因為肯學肯捱，受到去甲醛老闆的賞識而帶他入行。雖然轉行過程中，曾受不少客人質疑，但游飈仍咬緊牙關，慢慢建立人脈和誠信，令生意漸上軌道，後來更開設了環境工程公司，主力負責去甲酫工作。

▲ 現有美滿家庭。（取自facebook）

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游飈一直為該日本持續抗菌產品，成功獲得香港的經營權，而在近日疫情肆虐下，產品更一度賣斷市，甚至被人炒高價錢，游飈一直努力進口更多貨源以緩市民所需。身為產品中港澳獨家總代理的游飈，更打算將產品衝出國際，由電視台綠葉王成功翻身變防疫商家。

▲ 一家三口。（取自facebook）

提到公司初成立時，連一個月1400元的租金都未能負擔，只好在朋友的公司租用兩張桌子來營業，更因而被客人嘲諷。2014後起專心投入生意後，生意慢慢上了軌道，至今公司共有六人，游飈亦表示生意平穩，能夠養活他一家五口，兼且能為一個300多呎的單位作供款。

同場加映：盛勁為訪問