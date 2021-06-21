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【無情丈夫】孕婦不幸遇車禍全身癱瘓被嫌棄　丈夫搶賠償金提離婚：你就是累贅

親子 11:06 2021/06/21

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孕婦不幸遇車禍全身癱瘓被嫌棄，丈夫搶賠償金提離婚：「你就是累贅!」

在結婚時，夫妻承諾與對方一生一世，不離不棄，但遇到患難時卻是考驗。內地一名孕婦帶同2女探望爸爸，沒想到途中遇上車禍，大女和腹中胎兒不幸遇難，幼女昏迷近兩個多月才清醒。而她同樣因車禍導致全身癱瘓，但是丈夫卻對她不聞不問，甚至認為她是一個累贅，甚至搶賠償金提出離婚。

綜合內地媒體報道，事件發生在2018年的中國江西新余，孕婦秀雲帶著兩名女兒去探望丈夫，卻在途中遇上嚴重車禍，大女兒及腹中的胎兒不幸遇難，而幼女則在醫院昏迷近兩個多月。秀雲因車禍導致全身癱瘓，丈夫從那天起，便認定她是一個累贅，甚少探望，二人的婚姻早已名存實亡。

自車禍發生之後的3年，秀雲一直被其媽媽照顧，丈夫更在最近一年零問候。秀雲的媽媽接受媒體訪問時忍不住哽咽道：

如果我自己老了死了，女兒就會被送到養老院去，怎麼辦？我每天都在想這件事，不知道該怎麼辦。

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丈夫搶賠償金提離婚

秀雲對記者控訴，指丈夫將當年車禍的賠償金、捐款等款項全部帶走，更向她提出離婚。即使婚姻不愉快，秀雲也不願意離婚，

錢他一個人拿，離婚了，我父母又老了，我在這裡等死啊！

事件曝光後，網民紛紛狠批丈夫無情，「就是把妻子利用完還踩上一腳丟掉」、「個人認為，都這樣了肯定以後養狼為患，想得到好的照顧幾乎不可能，離婚可以，只是做丈夫的得淨身出戶，事故賠償款一分不能佔用」及「這根本就是遺棄罪啊!」

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責任編輯：王明芳

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