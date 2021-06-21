【陳自瑤升呢】Yoyo獲大台重用連接兩劇　陳自瑤入行廿年終於做女一

▲ 憑《好聲好戲》突圍而出獲肯定，陳自瑤連接兩劇入行廿年終做女一。

陳自瑤（Yoyo）近日憑綜藝節目《好聲好戲》實力備受肯定，據知TVB將安排Yoyo連演兩部劇集，包括《智能愛人》及《隱形戰隊》，更落實陳自瑤於《智能愛人》擔崗女主角，入行超過20年的Yoyo終於登上女一之位。

現年39歲的Yoyo，於去年憑劇集《那些我愛過的人》受到觀眾關注，於今年初的《萬千星輝頒獎典禮》中，在丈夫王浩信獲封視帝、發表得獎感言一刻，在台下的Yoyo黑面表情，更成為城中熱話。

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▲ Yoyo在《那些我愛過的人》中的演技獲觀眾讚賞。（instagram圖片）

《好聲好戲》表現獲認同

早前她應邀參加綜藝節目《好聲好戲》，除獲得觀眾的讚賞，更得到主席評判汪明荃的大力肯定，Yoyo在節目中更得到「傑出聲演總冠軍」，大受肯定。

而且陳自瑤除了TVB的演出，今年還開設個人網上頻道，總之就是事業運大升。

▲ 汪阿姐力讚Yoyo於《好聲好戲》中的表現。（節目截圖）

TVB於今晚（6月21日）播出的新節目《識貨》，Yoyo獲欽點參與演出。

在早前舉行的記者會上，更獲主持人鄭裕玲力讚，得到兩位出名要求高的阿姐讚賞，Yoyo的實力備受肯定。

▲ （instagram圖片）

Yoyo任劇集女主角

據悉，由高層曾志偉牽頭、TVB中港合拍重頭劇集《智能愛人》，因為另一高層杜之克近日離職，令劇集開拍計劃有變，資金減少。

本來屬意找外援演員擔任女主角，現打算找上Yoyo擔演女主角，飾演女警臥底，潛入選美比賽中查案，同劇還有馮盈盈、簡淑兒等人氣女演員參演。

▲ （instagram圖片）

Yoyo獲TVB重用

如安排成真，《智能愛人》將成為Yoyo入行20年、加入無綫16年以來，首度播當女主角的劇集。

另外，Yoyo將獲安排與陳展鵬開拍新劇《隱形戰隊》，同劇還有陳展鵬於《逆天奇案》中的拍檔黃智賢及張頴康，女演員方面則有唐詩詠、龔嘉欣等。

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