【5000元消費券】微信支付香港推萬元登記獎賞　於K11指定商戶消費另最高獲千元回贈

▲ 微信支付香港推消費券獎賞，於K11指定商戶消費最高獲千元回贈。（資料圖片）

WeChat Pay HK與本地商場合作推出優惠，吸引市民以該支付工具香港領取政府5,000元電子消費券。由7月26日至9月26日期間，顧客在K11集團旗下及4個間購物中心指定商戶以WeChat Pay HK消費，即可獲10倍集團會員積分。

在消費券登記期間，市民通過該購物中心內的二維碼可領取WeChat Pay HK的40元K11電子現金券，在成功登記選用上述支付工具領取消費券後，即可在購物中心中指定商戶使用。參與的4間購物中心，包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。

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由7月26日至9月26日，顧客在4間購物中心指定商戶消費並以WeChat Pay HK結帳，然後把截圖上載至「K11 HK」流動應用程式，於D ‧ PARK消費則上載至「D ‧ PARK」 流動應用程式，經系統確認後便可賺取10倍K Dollar獎賞。每間購物中心可賺取10倍K Dollar獎賞的最高消費限額各為5,000元，假設顧客在各間購物中心分別消費5,000元，即可賺取最高逾千元會員積分。不同級別的K11會員賺取的金額將有所不同，詳情請參考官方網頁。

顧客賺取積分後，可在K11集團旗下的購物中心、K11 ARTUS、新世界集團旗下香港瑰麗酒店、周大福指定分店及FREE DUTY等超過450間商戶使用，每個積分可作1元使用。

另外，市民通過邀請親友訂閱消費券資訊，每位親友正式選用WeChat Pay HK登記消費券後，用戶即可獲20元消費券獎賞，最高可獲取5,000元；留電話搶先訂閱優惠資訊，亦可賺10元電子現金券和30元消費券獎賞。

每位用戶正式登記開啟後，亦可領超過5,000元優惠券，覆蓋超過80間商戶，包括家品、化妝、超市、珠寶、親子、電器、staycation等。

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記者：陳麗娜