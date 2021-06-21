【食不安心】6歲童飲奶茶驚見壁虎屍體當場作嘔　內地貢茶回覆事件

▲ 6歲女童光顧內地貢茶，飲用奶茶時驚見壁虎屍體，當場作嘔。

進食時最怕發現異物，近日福建福州市一名女子在大型連鎖飲品店「貢茶」購買奶茶給孩子喝，惟快喝完時，卻發現杯內有一隻壁虎，已奄奄一息，令母女二人當場作嘔。

綜合內媒報道，福州余女士上周一（14日）透過外賣平台在「貢茶（倉山店）」買了兩杯「格雷三兄弟」奶茶，母女各喝一杯。女兒快要喝完之際，表示未能吸啜布丁，遂打開杯蓋察看，卻發現杯內有一隻壁虎屍體，與布丁、奶茶浸泡在一起，而且瞳孔放大，令她當場作嘔。

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余女士立即向外賣平台和貢茶反映，並帶女兒往醫院求診。醫生表示女兒沒出現甚麼異常情況，不過她仍心存顧慮。貢茶向余女士提出協議，賠償人民幣3000元（約港幣$3660），並承諾若孩子於20天內，因飲用涉事奶茶而引起不適症狀，會承擔所有醫療費用。余女士不接受貢茶的提議，表示涉事分店的衞生環境令她難以接受。

涉事分店店長回覆事件指，「格雷三兄弟」包含珍珠、仙草、布丁這三種食材。珍珠、仙草均為即日烹煮的，煮好後立即放進雪櫃，壁虎沒可能爬入，疑嫌最大的應是處理布丁的程序。店長指，布丁要冷卻後才可放進雪櫃，冷卻時不能完全緊蓋蓋子，惟夏天蚊蟲較多，專吃蚊子的壁虎可能在那時候掉進去。

他強調上述事情只屬推測，但會積極與事主協商，以解決問題。之後余女士提出30日觀察期，雙方已接受方案。當局已於上周五（18日）檢查該店，近期將陸續檢查周邊餐飲店的衞生情況。

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責任編輯：羅嘉欣