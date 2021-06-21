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關心妍推出新歌《愛的告別式》　Jade大屋拍MV遇停電：似拍緊鬼片

娛樂 11:08 2021/06/21

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關心妍新歌《愛的告別式》MV。

繼《腍》之後，關心妍（Jade）的「療癒的步驟」第二步《愛的告別式》終於推出，這首歌由Jade親自作曲編曲和監製。

關心妍說：「是我近年喜歡的音樂種類，特別為三個療癒的步驟寫的，以前有首歌叫《放生》，但這個時代應該如何表達「明白放過你是放過自己」呢？曾經都試過不少新嘗試，好似C-12、《龐貝21世紀》、《玉石樂隊》等，《愛的告別式》是20年來從未試過的種類。」

《愛的告別式》MV上架，可是說是《腍》的前傳，解說男女主角認識的經過。MV內有撞車場面，Jade解說：「三個MV都有關連，大家都問究竟係撞車還是報復？其實MV入面紅色妝的我只是一個幻想，今次大家終於知道，究竟他們如何認識。」

MV在一間豪華大屋拍攝，導演特別營造詭異氣氛，Jade說：「拍最後一個鏡頭，大家都以為可以收工之際，突然跳fuse，全屋冇晒燈，加埋我個look都幾恐怖，好似拍緊鬼片，好彩好快搶修好，完成拍攝交返間屋俾人。」

她亦找來一位閨密客串拍攝揭發丈夫外遇一幕：「我們由小學認識至今，拍嗰陣都幾心寒，好真實咁，拍嗰陣心諗如果真係發生會點樣應對？所以呢幕好投入，哈哈！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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