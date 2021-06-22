【靚太安樂窩】$1.9萬為2姨甥女裝修142呎睡房　特色打卡牆+化妝區+休息區變網紅打卡點

▲ 台灣一名KOL用$1.9萬為2姨甥女裝修142呎ins風睡房。

近期ins（instagram）風大熱，很多人都喜歡把單位裝修得簡約及小清新感覺，成為打卡熱點。台灣E家愛吃愛旅遊Youtube頻道早前發佈一條關於為2個姨甥女裝修142呎ins風睡房的影片，巧妙運用了各種IKEA小物，跟美牆貼貼，讓原本堆放雜物的臥室變成網美能直接拍美照的舒適空間。

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E家愛吃愛旅遊Youtube頻道的室內設計師豆媽大展身手，為兩個踏入青春期的姨甥女改造少女簡約風及很IGable的房間。她首先實地考察，了解睡房的情況。

改造前空間狹窄觀感陰暗

兩位姨甥女的房間只是4坪（約142呎），房間主要分為換衫區、睡覺區及溫習區。由於空間沒有完全發揮，加上多雜物，沒有善用本身的貯物櫃，例如兒時玩具及書本等等，房間變得凌亂及狹窄。此外，豆媽發現睡覺區採用黃光，但溫習區採用白光，燈光不一致令觀感不舒服，而且有種陰暗的感覺。

之前的空間很大的問題是「暗」！

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運用淺色系改善陰暗問題

豆媽打算為兩個姨甥女的房間進行大改造，由於不能拆掉牆身及需要沿用大部分本身的傢俬，為她增加了一些挑戰。豆媽選用了淺色系設計房間，改善房間陰暗的問題。

讓空間盡量留白。

牆身用了淺綠色及白色，綠色特色牆身配搭綠見小盤裁可增可大自然舒適的感覺。而窗簾布選用米白色，與書枱、枱燈、床架、圓地毯及貯物架的顏色一致，營造簡約舒適的感覺，令空間感更大，視覺上房間更整齊。

帶綠葉元素的牆貼感覺沒有哪麼沉悶。故意切了斜角，可以令空間天活潑。

豆媽在書桌上增設一個黑色格子架作為照片牆，可貼上相片等等裝飾，加強ins風的感覺。

此外，豆媽統一房間的燈光為白燈，令整間房間煥然一新，變得光猛。如日後增加細小的黃燈裝飾也可營造氣氛。

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訂造實用傢俬用盡空間

豆媽在選擇傢俬上都花了很多心思，除了用色配搭，她都會在有限空間創造最大的活動空間及收納空間。

她棄掉本來的雙隔床，增設一張高架床，下隔為書枱，書枱旁有兩座位的椅子，椅子下又有收納籃。原本堆積很多雜物的位置可擺放一張書枱，令她們各自有一個溫習位置。本來的溫習區則變為一張睡床，而床下設有活動收納櫃桶，可擺放姨甥女的衣物。

豆媽覺得最困難是設計這張高架床。因為房間的高度只有2.4米，而市面上現有的高腳床設計，沒有一個符合。最後，她找到一家可以幫忙客製鐵件的公司，自己畫圖設計。豆媽延用了現有的高架床設計，例如把樓梯變直角式，不會佔用走道空間。

擺放好大型傢俬後，兩張書枱之間還可放一張圓形毛毛地毯當作休息區，方便姨甥女和朋友們遊玩。

原本雙隔床及大衣櫃的空間狹窄，平時姨甥女們打開衣櫃門，便變成一個有遮掩的「換衫區」，不過她們換衫時不太方便。改造後，高架床以簍空式設計，床與大衣櫃之間的空間闊落了，她們容易使用大衣櫃，本身空置了的大衣櫃層板都可擺放雜物。豆媽在兩者之間增設梳妝枱，方便姨甥女扮靚。

這鏡子除了可以讓他們化妝外，也有視覺放大的效果。

利用IKEA實用小物

豆媽在這次裝修運用了IKEA的小家品，輕易打造簡約少女特色的ins風房間。她購買了推車，推車內有三隔收納位置，設有不同配件可按照需要拉搭配，而木板的蓋子可放到車頂上，變成一張枱。

豆媽了以米白色的窗簾布取代之前的花花窗簾布，可以擋住背後醜陋的鐵窗。而梳妝枱下的小枱則以相框架替，慳位實用。

除了購買新家品，豆媽也沿用了她們原有的IKEA的書枱，由不過書枱較窄及殘舊，因此她訂造了一個倒U型的木板蓋上，

書桌戴了帽子。

姨甥女超愛ins風睡房

這間猶如網紅打卡點的ins風房間花了8個月完工，豆媽親自設計、油牆及安裝，只是材料費，花了台幣$68000元素(約港幣$1.9萬)。兩位姨甥女一看到完成品興奮得大叫，表示想給同學看看大改造後的情況，還不斷打卡拍照留念。

影片內容由E家愛吃愛旅遊Youtube頻道授權提供

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責任編輯：王芷瑩