【MIRROR成員】姜濤放假陪家人睇電視 姜媽點評姜B唱功：呼吸聲太大了【有片】
娛樂 12:44 2021/06/21
ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的得獎者MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini（梁嘉茵）、Gin Lee（李幸倪）早前參演《Chill Club: A New Stage》，吸引樂迷撲飛觀看。
日前，ViuTV播出當晚《Chill Club: A New Stage》演唱會，除讓未能撲飛的樂迷有機會觀看外，也給予姜濤機會與媽媽一同觀看其演出，姜濤分享媽媽的點評時也意外令姜濤家中大廳曝光。
【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱
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姜濤家居曝光
人氣高企的姜濤趁着假期與媽媽一同看電視，獲姜媽點評其演出，期間姜媽邊看邊皺眉，其後更直指姜濤演唱時的呼吸聲太大，相信姜濤之後定必會多加注意。
他跟大家分享生活影片時意外令大廳曝光，大電視正播放着《Chill Club: A New Stage》，電視機櫃上放滿了不少獎狀及盒子，桌上則放有電腦、食物、相架、書本等，而大廳的另一邊掛了時鐘並擺放着全身鏡及服裝，姜濤家的每件物件都成為姜糖的焦點。
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撰文 : TOPick柴犬出動