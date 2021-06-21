  • 32°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】姜濤放假陪家人睇電視　姜媽點評姜B唱功：呼吸聲太大了【有片】

娛樂 12:44 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員姜濤與媽媽一起觀看自己的演出。

ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的得獎者MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini（梁嘉茵）、Gin Lee（李幸倪）早前參演《Chill Club: A New Stage》，吸引樂迷撲飛觀看。

日前，ViuTV播出當晚《Chill Club: A New Stage》演唱會，除讓未能撲飛的樂迷有機會觀看外，也給予姜濤機會與媽媽一同觀看其演出，姜濤分享媽媽的點評時也意外令姜濤家中大廳曝光。

【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱

    點擊圖片放大
    +12
    +11

姜濤家居曝光

人氣高企的姜濤趁着假期與媽媽一同看電視，獲姜媽點評其演出，期間姜媽邊看邊皺眉，其後更直指姜濤演唱時的呼吸聲太大，相信姜濤之後定必會多加注意。

他跟大家分享生活影片時意外令大廳曝光，大電視正播放着《Chill Club: A New Stage》，電視機櫃上放滿了不少獎狀及盒子，桌上則放有電腦、食物、相架、書本等，而大廳的另一邊掛了時鐘並擺放着全身鏡及服裝，姜濤家的每件物件都成為姜糖的焦點。

【調教你MIRROR】12子還原「梅窩事件」真相　姜濤談私追事件　

（IG圖片）

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】《Boss》MV名牌逐件睇　Ian穿Tom Ford禮服AL戴Bvlgari鑽飾【有片】
17:06 2021/06/17
【MIRROR成員】《Boss》MV名牌逐件睇　Ian穿Tom Ford禮服AL戴Bvlgari鑽飾【有片】
【調教你MIRROR】12子還原「梅窩事件」真相　姜濤談私追事件　
13:07 2021/06/15
【調教你MIRROR】12子還原「梅窩事件」真相　姜濤談私追事件　
【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱
21:19 2021/06/05
【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱

你可能感興趣

【MIRROR成員】《Boss》MV名牌逐件睇　Ian穿Tom Ford禮服AL戴Bvlgari鑽飾【有片】
17:06 2021/06/17
【MIRROR成員】《Boss》MV名牌逐件睇　Ian穿Tom Ford禮服AL戴Bvlgari鑽飾【有片】
【調教你MIRROR】12子還原「梅窩事件」真相　姜濤談私追事件　
13:07 2021/06/15
【調教你MIRROR】12子還原「梅窩事件」真相　姜濤談私追事件　
【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱
21:19 2021/06/05
【Chill Club演唱會】姜濤放假後首現身演出 Ian+林家謙年度得獎歌手合唱
姜濤 Mirror Chill Club ViuTV 演唱會 演唱會 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶