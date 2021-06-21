【MIRROR成員】姜濤放假陪家人睇電視　姜媽點評姜B唱功：呼吸聲太大了【有片】

▲ MIRROR成員姜濤與媽媽一起觀看自己的演出。

ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club年度推介20/21》的得獎者MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian）、林家謙、林二汶、Serrini（梁嘉茵）、Gin Lee（李幸倪）早前參演《Chill Club: A New Stage》，吸引樂迷撲飛觀看。

日前，ViuTV播出當晚《Chill Club: A New Stage》演唱會，除讓未能撲飛的樂迷有機會觀看外，也給予姜濤機會與媽媽一同觀看其演出，姜濤分享媽媽的點評時也意外令姜濤家中大廳曝光。

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姜濤家居曝光

人氣高企的姜濤趁着假期與媽媽一同看電視，獲姜媽點評其演出，期間姜媽邊看邊皺眉，其後更直指姜濤演唱時的呼吸聲太大，相信姜濤之後定必會多加注意。

他跟大家分享生活影片時意外令大廳曝光，大電視正播放着《Chill Club: A New Stage》，電視機櫃上放滿了不少獎狀及盒子，桌上則放有電腦、食物、相架、書本等，而大廳的另一邊掛了時鐘並擺放着全身鏡及服裝，姜濤家的每件物件都成為姜糖的焦點。

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▲ （IG圖片）

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