【親子好去處】KAKAO FRIENDS首間概念店7月登場 設打卡位必買限定精品【內附地址】
人氣高企的韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS，將於7月16日在尖沙咀LCX開設全港首間「KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店」。除了有多款香港獨賣韓國直送精品，店內裝潢設計更有別於韓國本店，設有多個主題打卡位，粉絲一定要捧場。
作為首間官方概念店，將會售賣逾200款韓國直送精品，包括服裝、文具、小電器、家居用品，必買Ryan飛行員造型水壺、手持電風扇及Apeach爆谷桶等。另外全店以主要角色劃分為多個打卡位，更帶來新成員、由主角Ryan領養回家的流浪貓 「春植」與全港粉絲們初次見面。
於7月16日至9月5日期間，更有特別活動「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅，各LITTLE KAKAO FRIENDS化身成點心造型，包括蛋撻Ryan、壽桃Apeach、菠菜蝦餃皇Con、馳名菠蘿包Jay-G、蘿蔔蟹子燒賣Muzi等，可以免費入場打卡。屆時更會開設期間限定精品店，發售各種獨家精品。
KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店
地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX shop 9
營業時間：11am至9pm
「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅展覽
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX（LCX正門及Xplus對出位置）
展覽日期：7月16日至9月5日
開放時間：10pm至10pm
記者：張頌婷