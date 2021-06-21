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【親子好去處】KAKAO FRIENDS首間概念店7月登場　設打卡位必買限定精品【內附地址】

休閒消費 11:57 2021/06/21

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首間概念店設計跟韓國不同，更有多款香港獨家精品發售。（相片來源：LCX）

人氣高企的韓國「國民卡通」KAKAO FRIENDS，將於7月16日在尖沙咀LCX開設全港首間「KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店」。除了有多款香港獨賣韓國直送精品，店內裝潢設計更有別於韓國本店，設有多個主題打卡位，粉絲一定要捧場。

KAKAO FRIENDS全港首間官方概念店將於7月16日開業，屆時更會舉行打卡活動。（相片來源：LCX）

作為首間官方概念店，將會售賣逾200款韓國直送精品，包括服裝、文具、小電器、家居用品，必買Ryan飛行員造型水壺、手持電風扇及Apeach爆谷桶等。另外全店以主要角色劃分為多個打卡位，更帶來新成員、由主角Ryan領養回家的流浪貓 「春植」與全港粉絲們初次見面。

全新角色春植將首度現身，牠是Ryan領養回家的流浪貓。（相片來源：LCX）

於7月16日至9月5日期間，更有特別活動「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅，各LITTLE KAKAO FRIENDS化身成點心造型，包括蛋撻Ryan、壽桃Apeach、菠菜蝦餃皇Con、馳名菠蘿包Jay-G、蘿蔔蟹子燒賣Muzi等，可以免費入場打卡。屆時更會開設期間限定精品店，發售各種獨家精品。

Ryan飛行員造型水壺相當可愛，售價為$168。（相片來源：LCX）

KAKAO FRIENDS香港官方授權概念店

地址：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX shop 9

營業時間：11am至9pm

「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅展覽

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX（LCX正門及Xplus對出位置） 

展覽日期：7月16日至9月5日

開放時間：10pm至10pm

記者：張頌婷

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