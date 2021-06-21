【疫苗接種】醫管局本周起為長期住院病人接種疫苗　已率先在精神科試行

▲ 高拔陞表示，本周起會陸續為長期住院者接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

本港疫苗接種計劃踏入第116日，港府已為參與計劃的人士接種共約322萬劑疫苗。醫管局行政總裁高拔陞今日（21日）表示，本周起會陸續為長期住院者接種疫苗。另外，醫管局目前有18間非急症醫院實施特別探訪安排，有關安排將於本星期擴展至22間醫院，將陸續開放讓家屬預約，今午將公布詳情。

高拔陞今早在電台節目表示，部份精神科病人、療養院患者需要的康復時間長，住院時間長達數月，甚至以年計，為保護患者及其家人免受感染，因此醫管局將為他們注射疫苗，上周已率先在精神科試行。他表示，醫院清潔長期住院病人的病史，每個病人都有專科醫生作評估，打針前會先與家屬商討接種哪一款，加上醫院設備齊全，如病人病情起伏，要待穩定下來才可打針，大眾毋須太擔心。

另外，高拔陞今早在電台節目中表示，實施特別探訪安排的非急症醫院將預計在本星期內，增至22間，亦會研究增加探訪次數等。部分公立醫院，例如屯門醫院有較大型的康復病房，亦有望實施特別探訪安排。

高拔陞又指出，醫管局員工疫苗接種率至今超過4成，涉及約3.6萬名員工，而專業組別員工，如醫生，接種率則達6至7成。

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記者：黃悅晴